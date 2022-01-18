İBB'den bakanlığın metro yanıtına yanıt



İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun metro ihalesine onay vermeyen AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tepkisi üzerine Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü bugün 'Metro projesinde bazı belgeler eksik' şeklinde yanıt verdi.

İBB bu açıklamaya "12.03.2021’de gönderdiğimiz ön fizibilite ve proje onay talep yazımıza tam 311 gün sonra yanıt verebilmeniz gerçekten takdire şayan. İlgili hattın tüm projeleri hazır, yeter ki İstanbulluları cezalandırma ve ayrımcılık politikasından vazgeçin" diye yanıt verdi.