İBB'den 6 Eylül için toplu taşıma kararı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), okulların açılacağı 6 Eylül Pazartesi günü ve ilk hafta trafikte sıkıntı yaşanmaması için bir dizi önlem aldığını açıkladı.

Buna göre İstanbul’da 6 Eylül Pazartesi günü 06.00-14.00 saatleri arasında toplu ulaşım ücretsiz olacak. Aynı gün servis araçları tam gün ücretsiz park edebilecek. Yolda kalan araçlar için çekiciler hazır bekletilecek.

Açıklamada şöyle denildi:

"Okulların açılacağı 6 Eylül Pazartesi günü özel araç yoğunluğu yaşanmaması için İstanbul’da bilet entegrasyonuna tabi tüm toplu ulaşım araçları, 06.00-14.00 saatleri arasında ücretsiz olacak. İETT 1.860, Metro İstanbul ise 16 ek sefer koyacak. Aynı gün servis araçlarına İSPARK’larda tam gün ücretsiz park imkanı verilecek. Okul servis araçlarının arabalı vapurlardan öncelikli olarak faydalanması sağlanacak.

Okul servis aracı kullanacak şoförler, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından alkol ve uyarıcı madde testine tabii tutulacak. Taşımalı eğitimde görev alacak okul servis şoförleri ve rehber personellerin aşı kartları kontrol edilecek. Servis güzergah kullanım izin belgesi ve toplu taşıma aracı kullanım belgesi olmayanlar https://tuhim.ibb.gov.tr adresinden kontrol edilecek. Veliler de aynı web sitesini kayıtlı servis şoförü sorgulama ve okul servis ücreti hesaplama hizmetleri için kullanabilecek.

Bu kapsamda, kent içindeki şantiyelerde okulların açıldığı hafta çalışma yapılmayacak. Mevcut çalışmalar okul açılış öncesi tamamlanacak. Okul yakınlarındaki yaya geçitlerindeki yatay-dikey işaretlemeler bitirilecek. İSKİ, İGDAŞ, AYEDAŞ, TÜRK TELEKOM, BEDAŞ vb. kurumlar da okul öncesi devam eden çalışmalarını bitirecek. Devamı zaruri çalışmalar ise gece 22.00-05.00 saatleri arasında yürütülecek.

Eğitimin başlayacağı ilk hafta; 359 polis ekibi, 269 okul kolluk görevlisi, 1.117 özel güvenlik görevlisi, 102 ekipten oluşan 274 zabıta personeli, 6 bin 787 Güvenli Eğitim Koordinasyon Görevlisi sahada hizmet verecek.

İBB, öğrencilerin pandemi nedeniyle hijyen kurallarına hassasiyet göstermesi için 18 bin okul servisine 100 ton dezenfektan ile bilgilendirme stickerları dağıtacak. Taşıma sınırının üstünde öğrenci taşınmaması, indirme-bindirme yerleri dışında öğrencilerin indirilmemesi, servis araçlarına, ‘ALO 153’ yazısının asılması sağlanacak. İstanbul Valiliği’nin aldığı karar gereği, servis şoförleri ve rehber personeller için zorunlu olan aşı kartları denetlenecek. Şoförler, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından alkol ve uyarıcı madde testine de tabi tutulacak."

İstanbul’da 7 bin 60 okulda 2 milyon 819 bin 443 öğrenci ve 198 bin 165 öğretmen 6 Eylül'de ders başı yapacağı bildirildi. 324 bin öğrenci de 18 bin servis aracıyla okullarına taşınacak.