İBB yöneticisi Saltık 'DİAYDER' davasında beraat etti

Din Alimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ne (DİAYDER) yemek kartları verdiği iddiasıyla yargılanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Yavuz Saltık beraat etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Yavuz Saltık’ın, "terör örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasının talep edildiği davada karar duruşması yapıldı.

Kararın açıklanmasından önce Yavuz Saltık’a son sözü soruldu. Saltık, "Üzerime atılı suçu kabul etmiyorum. Herhangi bir örgüte yardım etmedim. Devletin bana verdiği görev haricinde yasal olmayan herhangi bir işlem yapmadım. Ben iyilikten ayrılmadım. Sosyal politikaların gereğini yaptım. Ülkeme, devletime, belediyeme zeval verecek hiçbir şey yapmadım. Üzerime atılı örgütle alakalı suçu şiddetle reddediyorum. Beraatime karar verilmesini talep ediyorum" dedi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, sanık Yavuz Saltık hakkında "Örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan dava açılmışsa da dosya içeriği ve delillere göre kastın yokluğu gerekçesiyle beraatine karar verdi. Mahkeme kararını oy çokluğuyla aldı.