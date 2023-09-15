DİAYDER davasında savcı mütalaasını açıkladı: İBB yöneticisine 15 yıla kadar hapis talebi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Yavuz Saltık'ın, DİAYDER davasında 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

DHA'nın haberine göre, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuksuz yargılanan Yavuz Saltık ve avukatları hazır bulundu. Duruşmaya, bazı partililer de izleyici olarak katıldı. Celse arasında esasa ilişkin mütalaasını hazırlayan cumhuriyet savcısı, DİAYDER'in faaliyetlerine ilişkin yürütülen soruşturmada, İBB'den bir zincir markette kullanılmak üzere verilen yardım kartlarının "örgüt üyelerinin ailelerine" teslim edildiğini savundu.

Mütalaada, Saltık'ın "terör örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçlamasıyla 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Duruşmada mütalaaya karşı savunma yapan Saltık, İstanbul Büyükşehir Belediyesinde Sosyal Hizmetler Daire Başkanı olarak görev yaptığı süre içinde yapılan yardımlarda ihtiyacı olan kişilerin kimliğine ve mezhebine bakmadıklarını ifade etti. Yoksul kimselere yardım etmek dışında bir şey yapmadığını savunan Saltık, "Ben sosyal politikanın ruhu gereği olan işlere imza atmak dışında ne İBB'ye ne devletime leke getirecek işlere imza atmadım, atmayacağım da. Bu davada ben yargılanmıyorum. Burada İBB'nin Türkiye'de ve dünyada eşi benzeri görülmemiş kapsayıcı sosyal politikası yargılanıyor. Şayet yardım ettiğim kişiler hukuki olarak kriminal olarak bir şeye sahipse benden önce İBB'de görev yapmış herkesi buraya getirmek zorundasınız. Rahmetli Kadir Topbaş olmak üzere" diye konuştu.

Duruşmada ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, dava dosyasının karar verilmek üzere incelenmesine hükmederek duruşmayı 22 Eylül'e erteledi.