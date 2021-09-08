İBB Sözcüsü'nden Tuzla'daki kazayla ilgili Bakanlığa çağrı

İBB Sözcüsü Murat Ongun da kazayla ilgili açıklama yaptı. Ongun, sıklaşan kazaların sebebini araştırma konusunda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na ortak çalışma çağrısı yaptı.

Ongun'un açıklaması şöyle:

"İstanbul'a büyük geçmiş olsun. Tuzla Tersane İstasyonu'nda gerçekleşen tren kazası sonucunda yaralanan yolculara acil şifa diliyoruz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'yla sıklaşan kazaların sebebini araştırma ve en aza indirmeyle ilgili ortak çalışma yapmaya hazırız."

Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası (BTS) konuyla ilgili bir açıklama yaparak, "Adapazarı Ekspresi lokomotifinde kontrol mekanizması sisteminin çalışmadığı ortaya çıkmıştır. Bu sistemin hayata geçirilmemesi durumunda önümüzdeki süreçlerde benzer kazaların yaşanabileceğini belirtebiliriz" demişti.