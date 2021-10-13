İBB Sözcüsü: TÜGVA yöneticilerinin İBB'de de işe alındığını tespit ettik

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, TÜGVA yöneticilerinin İBB'de de işe alındığını tespit ettiklerini söyledi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ongun, "Yaptığımız incelemelerde, TÜGVA yöneticilerinin İBB’de işe alındığını da tespit ettik. Mesela Vakfın Başkanı olan kişi 2015’te işe alınmış. 31 Mart 2019 seçimlerinin ardından 11.04.2019’da işten ayrılmış. İBB’nin ballı kaynak olarak kullanılmasına müsaade etmeyeceğiz" diye yazdı.

AKP'li Cmhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın kurucuları arasında yer aldığı TÜGVA'nın ordu, emniyet ve diğer kamu kurumlarına yüzlerce kişiyi yerleştirdiği ve bunlarla ilgili sicil listeleri tuttuğu ortaya çıkmıştı.