İBB soruşturmasında yeni gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen “yolsuzluk” soruşturmaları kapsamında, Ağaç ve Peyzaj A.Ş. üzerinden ihalelere fesat karıştırıldığı iddiasıyla operasyon düzenlenmiş, bu kapsamda 30 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunanlardan 29’u gözaltına alınmıştı.

Hakkında gözaltı kararı bulunan ancak yurtdışında olan Han İnşaat'ın sahibi Orhan Yıldırım, Türkiye'ye dönüşünde havalimanında gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 29 şüpheliden 7'si emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürülmüştü.

Şüphelilerden Adnan Cullanmak savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen şüphelilerden Murat Cırık "konutu terk etmeme", Oktay Özel, Cezayir Aday, Ahmet Kocadağ, Ünal Aksoy ile Hakan Cullanmak ise "imza" ile "yurtdışı çıkış yasağı" şeklindeki adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmıştı.

Gözaltına alınan 22 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirilmişti.