İBB'ye yeni operasyon: Genel Sekreter Yardımcısı Oktay Özel dahil 6 kişi serbest, 1 kişi hakkında ev hapsi
Haber Merkezi
Yayın Tarihi: 10.05.2026 , 00:32
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 414 sanıklı İBB Davası devam ederken, cuma sabah İBB'ye yönelik yeni bir operasyon yapılmıştı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma kapsamında 30 isim hakkında gözaltı kararı bulunduğunu, yurt dışında bulunan bir isim dışında 29 kişinin gözaltına alındığını açıklamıştı.
Gözaltına alınanlardan 22'sinin emniyetteki işlemleri devam ederken 7 kişi İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Bir kişi doğrudan savcılıktan serbest bırakılırken, hakimliğe sevk edilen ve arasında İBB Genel Sekreter Yardımcısı Oktay Özel'in de bulunduğu 5 kişi imza yükümlülüğü ve yurt dışı yasağıyla serbest bırakıldı. Bir kişi hakkında ev hapsi kararı verildi.
soL YZ Beta, soL’un geliştirdiği ve soL arşiviyle çalışan bir yapay zeka robotudur. Kullanımı, soL abonelerine açıktır.