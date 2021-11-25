İBB: Metrodaki güvenlik önlemleri ile ilgili inceleme başlatıldı

İBB Sözcüsü Murat Ongun, Kadıköy'deki bıçaklı saldırının ardından metrodaki güvenlik önlemleriyle ilgili inceleme başlatıldığını söyledi.

Haber Merkezi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, Kadıköy metrosunda kadın yolcuyu bıçakla tehdit eden saldırganın emniyetteki işlemlerinin devam ettiğini söyleyerek, metrodaki güvenlik önlemleriyle ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu. 

Ongun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dün Kadıköy Tavşantepe Metrosu'ndaki saldırgan şahıs ile ilgili Emniyet'te işlemler devam ederken metrodaki güvenlik önlemleri ile ilgili inceleme başlatılmıştır. Kadın yolcularımız başta olmak üzere tüm vatandaşların güvenli ulaşımı önceliğimizdir" ifadesini kullandı. 

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