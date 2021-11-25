Başsavcılıktan metrodaki bıçaklı saldırganla ilgili açıklama

İstanbul'da Kadıköy - Tavşantepe metrosunda dün akşam saatlerinde bir saldırgan kadınlara elinde bıçakla tehditler savurmuştu. Saldırgan bu sabah yakalanmıştı.

Konuyla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı duyuruldu.

Açıklamada, “Soruşturmamız kapsamında maddi gerçeğin her yönüyle açığa çıkmasını sağlayacak deliller süratle toplanmakta olup, ayrıca eyleme maruz kalan mağdurların korunmaları yönünde gerekli tedbirler de alınmaktadır. Şüpheli, bugün Cumhuriyet Başsavcılığımızda hazır edilecek ve hakkında gerekli yasal işlemler yapılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerine yer verildi.