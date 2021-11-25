Kadıköy-Tavşantepe metrosundaki eli bıçaklı saldırgan yakalandı

Kadıköy-Tavşantepe metro içerisinde bir kadın şahsı bıçakla tehdit ederek hakaretlerde bulunan şahıs yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklama şu şekilde;

"24.11.2021 günü Kadıköy-Tavşantepe metro içerisinde bir erkek şahsın, bir kadın şahsı bıçakla tehdit ederek hakaretlerde bulunduğu görülmüştür. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şahsı yakalamak için detaylı bir çalışma başlatılmıştır.

Yapılan araştırmalarda, görüntüyü paylaşan şahsın mağdur şahıs olmadığı paylaşım yapan kişinin alıntı yaparak paylaştığı tespit edilmiştir. Çevrede yapılan çalışmalar sonucu görüntülerdeki şahsın E.Y.(32) olduğu tespit edilmiştir. Yapılan çalışma sonucu şahıs 02:30 sıralarında yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şüpheli şahsın yapılan incelemesinde (20) adet suç kaydının olduğu anlaşılmıştır. Yakalanan şahıs hakkında adli tahkikat başlatılmıştır.

Kamuoyunun bilgisine sunulur."

Sosyal medyada Kadıköy-Tavşantepe metro hattında bıçaklı bir saldırganın videosu paylaşılmıştı. Bir kadını bıçakla tehdit ettiği görülen kişinin saldırdığı kadını korumak isteyen kadınlara da küfürler ve tehditler savrulduğu görülmüştü.