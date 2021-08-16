İBB: Kadına şiddet uygulayan zabıta personeli işten çıkarıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) zabıta ekiplerinin 26 Temmuz'da Taksim Meydanı'nda seyyar satıcılara yönelik yaptığı operasyonda, bir kadına şiddet uygulayan zabıta personelinin görüntüleri ortaya çıkmıştı.

Konuyla ilgili inceleme başlatan İBB sözkonusu personelin iş akdinin feshedildiğini duyurdu. İBB'den yapılan açıklamada “İBB iştiraki İSPER kadrosunda ve İBB Zabıta Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nde görevli personelin, iş kanunu kapsamında gerekli işlemler yapılarak iş akdine son verildi” denildi.

İBB Sözcüsü Murat Ongun da Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Taksim’de görev tanımına aykırı şekilde davranan ve bir kadına şiddet uygulayan zabıta destek birimi personelinin iş akdine son verildi. Hiçbir İBB personeli kamu hizmeti yapmanın sorumluluğu dışında hareket edemez. Kadına yönelik şiddet de İBB yönetimimizin kırmızı çizgisidir" ifadelerini kullandı.