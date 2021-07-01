Kadına şiddet pandemide yüzde 28, son 15 yılda 70 kat arttı

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, İstanbul Sözleşmesi’nden 1 Temmuz tarihi itibariyle Türkiye’nin imzasını çekenlerin, kadın ve çocukları eril şiddet karşısında yalnızlaştırdığını belirterek, “2019 yılında toplam 264 bin 660 kadın koruma talebinde bulunurken, bu sayı pandemi dönemi olan 2020 sonunda yüzde 28 artarak 339 bin 792’ye yükseldi. 2006-2020 yılları arasında ise toplam 2 milyon 123 bin 80 kadın koruma talep etti. Talepteki artış kayıtlara yüzde 6 bin 886 olarak geçti. Yani şiddet 15 yılda 70 kat arttı” dedi.

İlgezdi, hazırladığı “Meşrulaşan Şiddet, Seyirci Kalan Adalet” Raporu ile kadına şiddet verilerine dikkat çekti.

Karanlık tablo

Kadına şiddet konusunda tablonun çok karanlık olduğunu belirten İlgezdi, “Her gün binlerce evde, yüzlerce sokakta, sayısız otobüste şiddete uğruyorlar. Türkiye’de 2006-2020 yılları arasında toplam 2 milyon 123 bin 80 kadın, eril şiddet mağduru olduğu gerekçesiyle mahkemelerden koruma kararı talep etti. Bu taleplerin yüzde 13’ü yani 281 bin 293’ü yeterli kanıt olmadığı gerekçesiyle reddedildi” diye konuştu.

Gamze Akkuş İlgezdi, “Koruma kararı talebi kadar, cezasızlık da arttı. 2006’da koruma talebi reddedilen kadın sayısı 558 iken, bu sayı 2020’de yüzde 8 bin 767 artışla 49 bin 476’ya ulaştı. 2006-2020 yılları arasında toplam 281 bin 293 kadının koruma talebi ‘inandırıcı olmadığı’ gerekçesiyle reddedildi. Başka bir ifadeyle geride bıraktığımız 15 yılda koruma talep eden her 100 kadından 13’ü kendisine şiddet uygulayan erkekler karşısında kaderine terk edildi” dedi.

Jandarma bölgesi verilerini de inceleyen CHP’li Akkuş İlgezdi, “Jandarma kayıtlarına göre, 2021’nin ilk 5 ayında 17 bin 953 kadın şiddet mağduru oldu. Ocak ayında mağdur kadın sayısı 2 bin 840 iken, Mayıs sonuna gelindiğinde yüzde 69 artışla 4 bin 802’ye tırmandı. Öte taraftan 2021’in henüz ilk 5 ayında jandarma bölgesinde şiddet gören kadın sayısı bir önceki yıla göre de yüzde 15 artış gösterdi. 2020’nin ilk 5 ayında Jandarma bölgesinde şiddet mağduru olan kadın sayısı 15 bin 751’di” dedi.

CHP’nin raporuna göre 2020’nin ilk 5 ayında jandarma sorumluluk alanında 2 bin 438 kadın hakkında koruma kararı verilirken, 2021’in aynı döneminde bu sayış yüzde 25 artışla 3 bin 134’e yükseldi.

Rakamların büyük bir vahameti ortaya serdiğinin altını çizen Gamze Akkuş İlgezdi, “Kadınları birer ikişer hayattan kopartan karanlık tablonun şifreleri, günbegün artan şiddet karşısında, ‘Kadına yönelik şiddet azaldı’ diye açıklama yapabilen iktidarın pervasız tutumunda gizlidir.

Zira İçişleri Bakanlığı polis bölgesinde meydana gelen şiddet olaylarını şeffaf biçimde açıklamıyor. Anayasa ve yasalardan uzaklaşan, uluslararası hukuku hiçe sayarak, ‘ben yaptım, oldu’ anlayışıyla hareket eden bir rejimin, demokrasilerde yeri yoktur” açıklamasında bulundu.