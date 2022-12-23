İBB hakkındaki 'terör' raporu için görevlendirilen müfettiş AKP'li çıktı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’de (İBB) 1668 kişinin veya yakınının “terörle irtibatlı ve iltisaklı” olduğunu öne sürmüş, söz konusu iddianın ardından özel teftişle görevli müfettişler İBB’de çalışmaya başlamıştı.

Cumhuriyet'ten Gökhan Kam'ın haberine göre, bakanlığın Mülkiye Başmüfettişliği tarafından İBB ile bağlı kuruluş ve iştiraklerinde işe alınan personelin işe girişine yönelik tevdi raporu sonuçlandı. Raporun, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı memur ve özel soruşturma bürosuna teslim edildiği bildirildi. Savcılık incelemesinin ardından hukuki süreç belli olacak.

Müfettiş AKP'li çıktı

İçişleri Bakanlığı tarafından İBB’de terör bağlantılı personel çalıştırıldığı iddiasıyla başlatılan özel teftişte görevlendirilen müfettişlerinden Arif Yıldırım’ın AKP’den milletvekili aday adayı olduğu ortaya çıktı. Yıldırım, 6 Mayıs 2019’da İstanbul seçimlerinin iptalinden sadece birkaç gün sonra İmamoğlu hakkında Beylikdüzü Belediye Başkanlığı dönemine ilişkin başlatılan incelemede de görev yapmıştı.