Bakanlığın İBB raporu savcılıkta: İmamoğlu ve Kaftancıoğlu'ndan ortak açıklama

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İstanbul İl-İlçe Yöneticileri ve İlçe Belediye Başkanları ile birlikte İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu Saraçhane'de ziyaret etti. Burada konuşan Kaftancıoğlu, "İki kez İstanbul'u kazanan, 3 yıl boyunca İstanbul halkına, engellemelere rağmen her türlü hizmeti sunan İstanbul'un seçilmiş belediye başkanı Ekrem İmamoğlu'na tüm İstanbul'u temsilen, dayanışmak ve yanında olduğumuzu göstermek üzere geldik. 'Geçmiş olsun' demiyorum dedim, çünkü iktidardakilerin yaptıklarının sınırı yok ve görünen o ki bundan sonra da yapacaklarının sınırı yok. Dün gece olanlar bize bir kez daha bu kötülüğün sonunun olmadığını gösterdi" dedi.

Gerçek Gündem'in haberine göre, daha sonra söz alan İmamoğlu ise "Hukuktaki tarafının vahameti açısından bu altı çizilmesi gereken bir olay. Bu zaman dilimine dahil olduğunuzda hiçbirimiz herhalde bunun çok kolay, pamuklar içinde, çok renli, çok romantik bir diyalogla geçeceğini tahmin ediyorum hayal etmemiştir. Bunun yüksek dozda mücadeleci, yüksek dozda kavgalı geçeceğini düşünmüştür. İsim vermeyeceğim. Sonradan bakan olmuş, milletvekili olduğunda, eskiden de tanıştığım birisiyle, 2015 Haziran-Kasım arasın yaşananlar... Haziran ayında seçim olmuştu. Yeni milletvekilleri seçilmişti. O sırada tesadüf oldu. Beylikdüzü Belediye Başkanı'ydım. Ankara'dan dönüyordum. Uçakta yanıma o şahıs oturdu. Tebrik ettim. Aynen şunu söyledim. Türkiye'nin önüne fırsat doğru. Böylesi yüksek oranlı koalisyon muazzam bir restorasyon dönemi, hukukun iyileştirilmesi dönemini yaşatabilir" dedi.

'Ok yaydan çıkmıştır'

İmamoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

İmamoğlu İçişleri Bakanlığı'nın İBB raporunu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim etmesinin öğrenilmesi sonrası "Bu ne kibir, bu ne aymazlık! Bir şey yapalım da önünü keselim... Nafile, ok yaydan çıkmıştır. Bu ülkede değişim olacaktır" diye konuştu.

"Ülkemizin farklı noktalarda da nasıl tutum aldıklarını da görüyoruz. Bu nerede demokraside, hukukta, devletin farklı kademelerinde, atanmış bakanlarında. Bu karara imza atan hakim ve savcının çocukları için bile biz kazacağız.

Hem bu yargı süresindeki siyasi kararın karşısında sadece bizim ilişkilerimizi konuşmaya çalışan akıl ama yargı kararıyla ilgili tek bir yorum yapmayan. Ki iktidar partisinin önemli kişilikleri var. Çok değerli açıklamalar yaptılar onlara teşekkür ediyorum. Hukuk adına, yargı adına çok kıymetli açıklamalar yaptılar.

Ben hem Sayın Abdullah Gül'ün, hem Sayın Bülent Arınç'ın, Hüseyin Çelik'in açıklamasını okudum. Yargısız bir infazın karşısındaki duruşu göstermek büyük bir erdemdir. Devlet insanlığıdır.

Başkanımız da ifade etti, dün itibarıyla uydurma bir terör soruşturmasının savcılığa başvurma hali. Birkaç gün önce malum bakan çıkıp 'şöyle olursa görevden almam, bu hallerde görevden alırım' dedi. Bu ne kibir, bu ne aymazlık. Bir atanmış kişinin... Ben samimiyetle söyledim İstanbullu olarak, İstanbul'un hizmetinde olmaktan gurur duyan biri olarak söylüyorum. Bu kişi Gaziosmanpaşa'da gidip kahve, çay içecek kahvehane bulamayacak. Doğduğum toprakların insanı olarak söylüyorum Trabzon Of'ta selam verecek adam bulamayacak. Ben milletimin vicdanını biliyorsam, o vicdan yoksunu akıldan çıkan bu sözlerden sonra gelecekle ilgili tarifim net. Ben hangi köye gitsem o eve misafir olacağımı biliyorum.

Ok yaydan çıkmıştır, nafile... Bu memlekette değişim olacaktır. Yüzde 75-80 bu karar yanlıştır diyen vicdanı yüksek insanlarımız var.

Makam koltuğundan güç alan insanlar değiliz, o koltuğa güç katmaya gelmiş insanlarız. Bundan da asla vazgeçmeyeceğiz, kararlıyız. Tabii ki burada insanın kendi siyasi ailesi en büyük güç aldığı kaynağıdır. Hem genel başkanımıza, son Ankara'da buluşmamızda gösterdiği o derin sıcaklığa yürekten teşekkür ediyorum.

Türkiye'nin başta ekonomi olmak üzere başka sorunları vardır. Hem bunu örtbas etmek üzere hem de siyasetin önüne engel koyup engellemek istedikleri kişiler var. Hep birlikte bunu aşacağız."