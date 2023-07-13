İBB grup toplantısında gerginlik iddiası: 'Kaftancıoğlu erkek olsaydı…'

Hürriyet yazarı Yalçın Bayer, 10 Temmuz günü Başkanlık Sarayı’nda yapılan CHP İBB grup toplantısını ve burada yaşananları dünkü köşesine taşıdı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da olduğu grup toplantısının gergin başladığını belirten Bayer, söz alan meclis üyelerinin bazılarının İmamoğlu lehine, bazılarısa aleyhine görüş bildirdiğini ifade etti.

Bayer köşesinde şunları dile getirdi:

"En dikkat çekici konuşmayı Kadıköy ve İBB Meclis üyesi Hasan Gökpınar yaptı. İmamoğlu’nun yüzüne 'Siz seçildiğiniz günden beri, cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanı yardımcılığı ve son olarak genel başkanlık adaylığınız tartışılıyor. Siz İstanbul Belediye Başkanısınız, niye İstanbul halkının gözünün önünde böyle tartışmalara meydan verdiniz, sürece zarar verdiniz. Geçen hafta iktidar için ‘Değişim’ adı altında bir web sitesi açtınız. CHP’liler hariç herkes girip CHP’ye hakaret ediyor' dedi. İmamoğlu ise cevap olarak 'Ben net bir siyasetçiyim, ne düşünürsem açıkça söylerim, değişim şart. Ben seçim sonrası Genel Başkan’la telefonla ve yüz yüze bir kaç defa görüştüm. Genel Başkan sözünde durmadı, MYK’yı değiştirdi. Bana verdiği söz bu değildi' dedi."

'Kaftancıoğlu erkek olsaydı başka türlü konuşurdum'

Toplantıda bir gün sonra İmamoğlu’nun CHP İstanbul ilçe başkanlarıyla bir araya geldiğini belirten Bayer söz konusu toplantıda İmamoğlu’nun Canan Kaftancıoğlu’na sert ifadeler kullandığını söyledi.

Bayer şu ifadeleri kullandı:

"11 Temmuz günü İmamoğlu CHP ilçe başkanları ile Anadolu yakasında bir değerlendirme toplantısı yaptı. Sultangazi CHP ilçe başkanı Murat Poyraz İmamoğlu’na 'Genel başkan adayı mısınız' diye sordu ve İmamoğlu’na 'Sen yerel seçimlerde çalıştığın kadar genel seçimlere çalışsaydın bugün seçimi kazandırdık' diye devam ediyor. İmamoğlu ise ilçe başkanı Poyraz’a 'Bana hain mi diyorsun. Hain sensin' diyor. Salonda gerginlik çıkmış ve İmamoğlu, 'Genel Başkan bana verdiği sözü tutmadı, Canan Kaftancıoğlu erkek olsaydı onunla da başka türlü konuşurdum' diyerek salonu terk etmiş. Giderken de 'Ben bu yola çıktım, geri dönüşü yok' demiş. Gerginlik üzerine ilçe başkanları 'İmamoğlu’nun özür dilemesi gerekiyor' dediler. Toplantıda bulunan Siyasi Danışmanı Baki Aydöner, İmamoğlu’nun özür dileyeceğini söyledi. İlçe başkanları 'Uzaktan özür dilenir miymiş?' diyerek toplantıyı terk ettiler.”

Kaftancıoğlu'ndan yanıt

Canan Kaftancıoğlu ise iddialara sosyal medya hesabından yanıt verdi. Kaftancıoğlu, "Siyasette sataşma vardır ve kıymetlidir ancak bunun için cinsiyetçi bakışınızı değil zekanızı konuşturmayı deneseniz eminim daha başarılı olursunuz" dedi.

Kaftancıoğlu'nun paylaşımı şöyle:

"Bugünlerde siyaset yaptığını zanneden kimi ‘errkek siyasetçilerin!’ biz kadınlara yönelik cinsiyetçi ifadeler kullandıklarını görüyorum. Sadece ben değil bütün kadınlar görüyor ve takip ediyoruz elbette…

Hoşunuza gitmese de yaşamın her alanında olduğu gibi siyasette de kadının varlığına alışacaksınız beyler! Eril bakışınıza rağmen katlanarak artacağız üzgünüm:( Siyasette sataşma vardır ve kıymetlidir ancak bunun için cinsiyetçi bakışınızı değil -olduğu kadar- zekanızı konuşturmayı deneseniz eminim daha başarılı olursunuz. Biz kadınlardan söylemesi :)"