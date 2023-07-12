İmamoğlu'ndan Bakan Özhaseki'ye ziyaret: Deprem dahil sıkı bir işbirliğine hazırız

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'yi ziyaret etti.

İmamoğlu, Özhaseki'ye yaptığı ziyareti Twitter hesabından paylaşarak, olası İstanbul depremi başta olmak üzere birçok konuda görüşme yaptıklarını söyledi.

İmamoğlu, "Bugün Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Mehmet Özhaseki’yi ziyaret ederek İstanbul’un deprem başta olmak üzere planlama, kentsel dönüşüm, müsilaj ve çevre sorunlarıyla ilgili verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Hayati konularda sıkı bir işbirliğine hazırız" dedi.