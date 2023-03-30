İBB ekipleri Hiranur Vakfı'nın kaçak yapısını yıktı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), daha önce mühürlediği, yargının da kaçak olduğunu teyit ettiği, 6 yaşındaki çocuğun istismarıyla gündeme gelen İsmailağa Cemaati'ne bağlı Hiranur Vakfı’nın Sancaktepe'deki merkez binasını yıktı.

İsmailağa Cemaati'ne bağlı Hiranur Vakfı kurucularından Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşında bir müridiyle "evlendirdiği" kızı H.K.G'nin yıllarca cinsel istismara maruz bırakılması skandalı ülke gündemine oturmuştu.

Skandalın ardından İBB de vakfın Sancaktepe’deki yapılarının kaçak olduğunu belirleyerek 8 Aralık 2022’de mühürlemişti. İBB’den yapılan açıklamada, 5 blok için ruhsat alan Hiranur Vakfı’nın, mevzuata aykırı bir şekilde bloklar arasına kaçak külliye inşa ettiği tespit edildiği ifade edilmişti.

Kaçak yapıları mühürlenen Hiranur Vakfı ise İBB’ye karşı İstanbul 4. İdare Mahkemesi’ne dava açmıştı. Mahkeme, yürütmenin durdurulması ve iptal edilmesi talebini reddetti. Bunun ardından İBB ekipleri harekete geçti. Zabıta ve İmar Müdürlüğü ekipleri bu sabah Sancaktepe’deki vakıf binasına gitti. Vakfa verilen süre içinde kaçak yapıların kendileri tarafından tam olarak yıkılmadığı tespit edildi.

'Kot farkı ortadan kaldırıldı'

İBB İmar, İSKİ, İGDAŞ ve zabıta ekipleri incelemelerinin ardından doğalgaz kesildi ve yapının imara aykırı bölümlerinin yıkımı için tahliyesi istendi. Tahliye işleminin ardından yıkım yapıldı.

İmar planında yer almayan önden tek katlı gibi görünen, ancak arka taraftan 3 katlı olduğu anlaşılan kaçak yapı tamamen yıkıldı. Kot farkı ortadan kaldırıldı. Vakfa ait 5 bloğun ortasında bulunun çelik konstrüksiyon malzeme ile imal edilen kaçak alanın yıkımına da başlandı.

Görevini yapmayan ilçe belediyesi hakkında suç duyurusu

Yıkıma çalışmalarına eşlik eden İBB İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Gürkan Akgün, gazetecilere yaşanan süreci anlattı.

İBB Encümeni'nden oy birliğiyle bir yıkım kararı alındığını hatırlatan Akgün, şöyle konuştu:

"Oy birliği ile alınan yıkım kararı tebliğ edildi. Tebliğden sonra taraflar bunu mahkemeye taşıdı. Mahkeme, konunun hukuki usullere uygun olduğuna karar verdi. Yani konu hukuki denetimden de geçti. Hukuki denetim doğrultusunda biz yapmamız gereken yasal görev ve sorumluluklarımız gereği burada yapının kaçak bölümlerinin yıkımına başladık.

Görevini yapmayan ilçe belediyesi hakkında suç duyurusunda bulunduklarını söyleyen Akgün, “Burada 5 blok var. Ruhsata uygun olmayan, kapatılmış alanlar var. Bu konut alanı olarak, 5 blok ruhsat almış. Ama o onun haricinde yapılmış, ruhsat almadan yapılan alanlar var. Bu alanların yıkımına ilişkin bir süreci başlatmış durumdayız."

Neler yaşandı?

Hiranur Vakfı’nın kaçak binası, imara aykırı olduğu gerekçesiyle İBB tarafından 12 Aralık 2022’de mühürlenmişti. İBB İmar Müdürlüğü, Sancaktepe Belediyesi’nden kaçak yapının denetiminin yapılmasını istedi. 3 ay süreyle yanıt alınamayınca da İBB İmar Müdürlüğü ekipleri, mülkiyeti Hiranur Vakfı’na ait Sancaktepe Mahallesi, Abdurrahmangazi Mahallesi, 8905 ada, 3 parselde bulunan kaçak yapıya gidip, henüz iskanı alınmadığı halde kullanılmaya başlanan ruhsatsız kaçak yapıyı, 'Yapı Tatil Tutanağı' ile mühürledi. Sorumluların verilen sürede kaçak bölümleri yıkması istendi. Süre doldu ancak Hiranur Vakfı mahkemeye başvurdu. Mahkeme sürecinin İBB lehine tamamlanmasının ardından da bugün yıkım gerçekleştirildi. (ANKA)