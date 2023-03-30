6 yaşındaki çocuğa cinsel istismar davası: Yarın karar bekleniyor

Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşında kızı H.K.G.'yı, 29 yaşındaki Kadir İstekli ile "dini nikahla evlendirip" istismara maruz kalmasına neden olması sebebiyle Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.

DHA'nın aktardığı habere göre, iddianamede Kadir İstekli hakkında "çocuğun cinsel istismarı" ve "nitelikli cinsel saldırı" suçlarından 30 yıldan az olmamak, baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel hakkında da ise "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan 18 yıldan az olmamak kaydıyla hapis cezası istenmişti. 30 Ocak'ta görülen ilk duruşmada mahkeme heyeti yayın yasağı ve gizlilik kararı getirilmesine karar verdi. 27 Şubat'ta görülen ikinci duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı sanıkların cezalandırılmasını istedi.

Yusuf Ziya Gümüşel ve Kadir İstekli'nin tutuklu, anne Fatıma Gümüşel'in tutuksuz yargılandığının davasın üçüncü duruşması yarın saat 09.30'da başlayacak.

Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada yarın karar çıkması bekleniyor.

Öte yandan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri bugün, AKP’li Sancaktepe Belediyesi’nin tüm itirazlara rağmen müdahale etmediği İsmailağa Cemaati'ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kaçak yapılarını yıkmak için harekete geçti.