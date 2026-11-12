İBB Davası'nda sekiz kişiye tahliye

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 46’sı tutuklu 436 sanıklı İBB davasının 109. günü, tutuklu sanıkların tahliye talepleriyle devam etti.

Ekrem İmamoğlu dahil tüm tutuklu sanıkların beyanda bulunduğu üçüncü duruşmada bugün, duruşma savcısı ara mütalaasını açıkladı.

Savcı, tüm tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamını talep etti. Mahkeme heyeti ara karar için duruşmaya bir saat ara verdi.

Desteklemek, güç vermek için tüm okurlarımızı soL Haber'e abone olmaya davet ediyoruz.

Mahkeme heyeti aranın ardından tahliyelerle ilgili kararını açıkladı. Aralarında Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan, Medya AŞ Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker, Medya AŞ Satın Alma ve İhale Müdürü Fatoş Ayık ve Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Onur Aldı'nın da bulunduğu sekiz kişinin tahliyesine karar verildi.

Böylece İBB davasında tutuklu sayısı 38’e düştü.

Bir sonraki duruşma 4 Ocak 2027 tarihine ertelendi.

soL'un dört kez sansürlenen X hesabını takip ederek yaygınlaştırabilirsiniz.

soL Haber'i WhatsApp ve Telegram kanallarından takip edin, önemli gelişmeleri kaçırmayın.