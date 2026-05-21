İBB davasında 41. gün: 9 kişi hakkında tahliye kararı

Görevinden uzaklaştırılan eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında yer aldığı 77'si tutuklu 414 sanıklı İBB davasının 41. celsesi, Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi yerleşkesinde görüldü.

İlk olarak dün savunması tamamlanan tutuklu sanık Serhat Kapki'nin sorgusu yapıldı. Sorgunun ardından Kapki'nin avukatları söz alarak savunmalarına başladı.

Kapki'nin avukatı Buğra Özdoğan, "Bu ana kadar kimse Serhat Kapki'ye bu örgüte üye misin diye sormadı. Serhat Kapki, Murat Kapki'nin kardeşi olduğu için tutuklu" dedi. Güngör Gürman'ın ifadeye çağrıldığını ve müvekkilinin adını verdiği için tutuklandığını belirten Özdoğan, Gürman'ın daha sonra savcılığa giderek ifadesini baskı altında verdiğini söylediğini aktardı.

'Sırf kardeşinden dolayı tutuklu'

Serhat Kapki'nin diğer avukatı Ziya Ergin "Müvekkilim ile Murat Kapki arasındaki ilişki örgüt değil, kardeş ilişkisidir" dedi ve somut delil bulunmadığını belirterek tüm tutuklu sanıkların tahliyesini istedi.

Daha sonra iş insanı Murat Kapki'yle çalışan ve "dolandırıcılık" ile suçlanan BFK Partners'ın sahibi Şeyhmus Sarıboğa'nın savunmasına geçildi. Sarıboğa, avukat Selcen Akar tarafından kendisine baskı yapıldığını iddia etti:

"Avukat Selcen Akar cezaevinde ziyaretime geldi. Başka birini etkin pişmanlıkla tahliye ettirdiğini, o yüzden cezaevine geldiğini söyledi. 'Bana Murat Kapki ile ilgili beyanlarda bulun, seni de tahliye ettireyim' dedi. 'İşlediğim bir suç yok' diyerek reddettim, kovdum onu."

Önceki ifadelerinin geçersiz olduğunu söyleyen Sarıboğa, İBB ile hiçbir ilgisi bulunmadığını dile getirdi. Mahkeme başkanının "Selcen Akar, nasıl avukatın oldu?" sorusu üzerine ise Sarıboğa, "Bana kendisi 'Ben bu dosyayı çok iyi biliyorum' dedi. Beni sürekli etkin pişmanlık ifadesine sokmaya çalıştı. Ben bir suç işlemediğimi söyledim" yanıtını verdi.

Sarıboğa'nın avukatı Fulya Dağlı "Duruşma savcısı 16 milyonun belediye başkanına 'haddini bildirmezse haddini bildireceğini' söyledi. Heyetiniz Adem Soytekin'in ifadesini öne çekip tahliye etti. Soruşturmanın savcısı adalet bakanı oldu. Biz davanın siyasi olduğunu söylemiştik" ifadelerini kullandı.

Toplam tahliye sayısı 42'ye yükseldi

Duruşma savcısı 9 ismin tahliyesini talep etti. Tutukluluk incelemesini tamamlayan mahkeme heyeti, 9 kişinin de tahliyesine karar verdi.

Hakkında tahliye kararı verilen isimler şöyle:

Seza Büyükçulha - İmamoğlu’nun çocukluk arkadaşı, iş insanı

Ahmet Şahin - Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili

Cevat Kaya - İmamoğlu’nun kayınbiraderi

Iraz Bayrak - Yazılım uzmanı

Orhan Gazi Erdoğan - CHP bilgi işlem uzmanı

Gökhan Köseoğlu - Kültür AŞ hakediş şefi

Mustafa Keleş - Fatih Keleş’in oğlu

Engin Ulusoy - Eski Zabıta Daire Başkanı

Hakan Aplak - Avrupa Yakası Zabıta Müdürü

Böylelikle İBB davasından tutuklu sanık sayısı 68'e düştü. Tahliye edilenlerin sayısıysa 42 oldu. Davada bir sonraki tutukluluk değerlendirmesi 18 Haziran'da yapılacak.

İmamoğlu'ndan Özel'e destek

Duruşma salonundan ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ekrem İmamoğlu, CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yayımladığı videonun ardından başlayan parti içi tartışmalara değindi. İmamoğlu, şu açıklamayı yaptı:

"Birlikte olmak zorundayız, dayanışma içinde olmak zorundayız. Özgür Özel genel başkanımızdır can yoldaşımızdır, onu çok seviyorum."