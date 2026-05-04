İBB davası: Ferhat Murat hakkında tutanak tutuldu, koruması gazetecilere müdahale etti

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya verilen ara sırasında, etkin pişmanlık beyanında bulunan Servet Yıldırım ile röportaj yaptığı belirtilen Haber 7 yazarı Ferhat Murat'ın duruşma salonundaki konumu gerginliğe neden oldu.

Avukatların iddialarına göre Murat, yalnızca mahkeme heyeti ve savcıların giriş-çıkış yapmak için kullandığı kısıtlı erişime sahip koridorda belirdi.

‘Ferhat Murat'ın girdiği yere ben neden giremiyorum?’

Bu yetkisiz erişim iddiası, duruşmayı takip eden avukatların sert tepkisine yol açtı. Duruma itiraz eden avukatlardan Kazım Yiğit Akalın, güvenlik ve erişim eşitsizliğine dikkat çekerek, "Ferhat Murat'ın girdiği yere ben neden giremiyorum? O kısma ben geçemem" dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da Murat'ın heyet koridorunda bulunmasına işaret ederek, "Oradan yalan haber yazıyor" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Avukatlar, Ferhat Murat'ın koridorda bulunduğu sırada heyet kapısından sanıklara kafa ve parmak sallayarak tehditvari hareketler sergilediğini öne sürdü.

Sosyal medya atışması

Salon içindeki tartışma sosyal medyaya da taşındı. Ferhat Murat, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla Aykut Erdoğdu'nun avukatı Tuğba Torun'u provokasyon yapmakla suçladı. Torun ise bu suçlamaya, "Sana dava açacağım. Erkeksen gel burada konuş" sözleriyle karşılık verdi.

Avukatlardan resmi tutanak

Yaşanan ihlal iddiası ve gerginlik üzerine avukatlar, durumu kayıt altına almak amacıyla bir tutanak düzenledi.

Jandarma müdahalesinin ve erişim engelinin de vurgulandığı tutanakta şu ifadelere yer verildi:

“İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’nin yapmış olduğu yargılama mahkeme heyeti tarafından ara verildikten sonra, mahkeme heyetinin giriş-çıkış yaptığı kapıdan, gazeteci olduğu iddia edilen Ferhat Murat isimli kişinin belirdiği, sanıklara ve avukatlara yönelik olarak tehditvari biçimde kafa sallayarak hareketler yaptığı, ‘ne işin var’ diye sorulduğunda ‘ben buradayım’ dediği, mahkeme heyetinin yanına gitmek isteyen avukatlara, jandarma tarafından izin verilmezken görevinin ne olduğu bilinmeyen Ferhat Murat isimli kişinin hangi imtiyazla orada olduğu sorulduğunda, jandarmanın kapıyı kapattığı ve hali hazırda Ferhat Murat isimli kişinin mahkeme heyetinin bulunduğu alanda olduğu değerlendirilmiş olup anılan kişinin TCK 217. maddesi kapsamında, anlık paylaşımlarına devam ettiği anlaşıldığından iş bu tutanak tanzim edilmiştir.”

Gazeteci Bahadır Özgür de “Ferhat Murat, İBB duruşmasına koruması ile geldi. Murat'ın polis koruması ‘savcı ve hakimlere ait alanda bulunup bulunmadığı’na dair soru soran gazetecilere müdahale etti” notuyla müdahale anının videosunu paylaştı.