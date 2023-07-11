İBB Başkanı Soyer ve ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Flake görüştü

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Jeff Flake’i makamında ağırladı. Başkan Soyer, “Dünyanın çeşitli yerlerinde İzmir Ofisleri açtık. Bu ofislerin bir tanesini de Washington’da açmak istiyoruz” dedi.

Flake, Soyer’i makamında ziyaret etti. Soyer, buluşmada şu ifadeleri kullandı:

“İzmir çok eski bir kent, 8 bin 500 yıllık tarihi var. Potansiyelimiz çok fazla, bunları geliştirmeye çalışıyoruz. Kültürümüz bizim için çok önemli. Yatırımlar da çok önemli. Fuarlarla ilgili geçmişi olan bir kentiz. Aynı zamanda bir liman kentiyiz. Kültürel mirasımızı korumanın öneminin farkındayız. Amerika ile Türkiye arasında, İzmir Limanı’na yapılan ticari hacim memnun edici ama geliştirmek lazım. Dünyanın çeşitli yerlerinde İzmir Ofisleri açtık. Bu ofislerin bir tanesini de Washington’da açmak istiyoruz. İnsan insana, kentler arası ilişkiler çok önemli. Amerika da bizim için çok önemli. Kuracağımız ofisle bunu gerçekleştirebiliriz.”

2026 yılında yapılacak Botanik EXPO’nun da iyi bir işbirliği fırsatı olduğunu söyleyen Soyer, Amerikalı turist sayısının arttığını ve yapılacak çalışmalarla bu sayının daha da artabileceğini ifade etti.

İzmir’i ziyaret etmekten ve Soyer ile bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu söyleyen Flake ise “Kültürel mirasınızı çok güzel korumuşsunuz. Kent güzel gelişiyor, iyi başarıyorsunuz” diye konuştu. (ANKA)