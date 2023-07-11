Soyer'den Erdoğan'a 'İzmir'i cezalandırmayın' mektubu

İzmir Büyükşehir Belediyesi (İBB) temmuz ayı olağan meclis toplantısı İBB Başkanı Tunç Soyer başkanlığında yapıldı. Meclis sonunda gündem dışı konuşan Soyer, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yazdığı mektubu okudu.

Yaptığı açıklamalarla CHP'li belediyeleri sık sık hedef alan Erdoğan'a seslenen Soyer, "İzmir'in hakkını verin. CHP’li belediye başkanı var diye İzmir'i cezalandırmayın" ifadelerini kullandı.

"Niyetim aynen sizin söylediğiniz gibi geçmiş defterleri karıştırmak değil" dediği mektupta Soyer, "İzmir'in hakkını verin. CHP’li belediye başkanı var diye İzmir'i cezalandırmayın. Örneğin 7 yıldır ihalesi yapılmayan Halkapınar-Otogar Metrosu. Örneğin 4 yıldır ihalesine çıkılmayan Elektrik Fabrikası satışı. Örneğin yaklaşık 1 yıldır yurtdışı borçlanma izni verilmeyen Çiğli Tramvayı. Örneğin yine yaklaşık 1 yıldır Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda sadece onay bekleyen 30 milyon Euro’luk Narlıdere Metrosu kredisi gibi. Hak ettiğini kısmayın. Zira İzmirli haksızlığa gelmez. Ekte listelenenler uzun yıllardır cevap bile verilmemiş taleplerin bazı örnekleridir. İzmirli 45 verip 1 almayı istemiyor. İzmirli vakit kaybetmek istemiyor. İzmirli hakkını istiyor. İzmirli patinaj yapmadan yoluna devam ediyor. Sayın Cumhurbaşkanım naçizane arz ettim. Değerli Özgür Hızal sizden rica ediyorum. Maliye Bakanımıza ya da Cumhurbaşkanımıza beraber gidelim. Ne zaman derseniz. En azından Narlıdere Metrosu'nun 30 milyon Euro’luk son diliminin onayının verilmesi adına gidelim" ifadelerini kullandı.