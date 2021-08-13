IBAN iktidarı: İşte AKP'nin 'yardım' kampanyaları...

Yaşanan her afete izlediği politikalarla davet çıkaran iktidar, halkı çaresiz bıraktığı bu facialar sonrasında çözümü halka IBAN dağıtıp para toplamakta bulunuyor.

Karadeniz’deki sel felaketi AKP iktidarının ‘’IBAN iktidarı’’ olduğu gerçeğini bir kez daha hatırlattı.

İşte AKP’nin IBAN bilançosu:

15 Temmuz: Paralar ne oldu bilen yok

15 Temmuz 2016 yılında gerçekleşen darbe girişimi sonrasında ‘‘gazilere yardım’’ adı altında halka IBAN numarası verilmişti. Daha sonra ilgili isimlere hiçbir yardımın yapılmadığı ortaya çıkmış, yardımların kendilerine verilmediğini söyleyen "gaziler", AKP Genel Merkezi önünde eylem yapmıştı.

Elazığ Depremi

24 Ocak 2020 tarihinde Elazığ'da meydana gelen deprem sonrası AFAD yardım kampanyası başlattığını duyurmuş ve banka hesap numaralarını paylaşmıştı.

AFAD yaptığı açıklamada "Cumhurbaşkanlığı tarafından vatandaşların yapacağı yardımların AFAD Başkanlığınca koordine edilmesinin uygun görüldüğü" ifadesini kullanmıştı.

İdlib, Somali, Sudan ve daha niceleri

AFAD ve Kızılay IBAN paylaşımını sürekli hale getirerek halktan belli aralıklarla ‘‘yardım’’ talep ediyor. Somali ve Filistin belli aralıklarla yardım toplanan ülkelerden birkaçı. 2020 yılında da İdlib için yardım kampanyası başlatan AFAD, 2019 yılında sel felaketi yaşayan Sudan, deprem yaşanan Endonezya için yardım kampanyası başlatmıştı.

'Biz Bize Yeteriz Türkiyem'

COVİD-19 ortaya çıktıktan hemen sonra ‘‘koronavirüsle mücadele’’ kapsamında AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ‘‘Biz bize yeteriz Türkiyem’’ adı altında kampanya başlatıldığını açıklamıştı.

Nisan 2020'de Bakanlar toplantısının ardından konuşan Erdoğan, şunları kaydetmişti:

"Milli dayanışma kampanyası başlatıyoruz. ‘Biz Bize yeteriz Türkiyem’ diyerek başlattığımız bu kampanya için, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız tarafından, bir yardım hesabı açıldı. Ayrıca kısa mesaj numaraları üzerinden de bağış yapılabilecek. Kampanyayı, şahsım olarak, 7 aylık maaşımı bağışlayarak açıyorum."

'Milletimiz cömerttir'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 28 Temmuz’da Antalya'da başlayan orman yangını sonrasında valiliğin yardım hesabı açtığını söyleyerek, "Milletimiz cömerttir, elinden gelen desteği her zaman yapar" demişti.

THK kayyumu da IBAN paylaştı

THK Kayyum Heyeti Başkanı AKP'li Cenap Aşçı, uçakların parasızlıktan hangarlarda bekletildiğini iddia edip yangın söndürme uçakları için bağış çağrısı yapmıştı.

Uçakların yenilenmesi gerektiğini ifade eden Aşçı, şunları söylemişti:

"Var olan uçakların bakımlarının yapılması için TUSAŞ ile görüşüyoruz. 1 aydır da jandarma ve polis vakıflarıyla uçakların tamiratı ve onların eğitim, gözetleme, keşif ve AFAD operasyonlarında kullanmak için görüşüyoruz. Dün de Sayın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geldi. Onlar da bu uçakların hizmette tutulabilmesi için ne yapılabileceğini sordu. Bizim her yardıma kapımız açık. Uçaklar inşallah yardımlarla hayata döner.

6 uçağın ayağa kalması için gereken para 4 milyon dolar. Bu parayı herkes verebilir. Bağış yapabilirler, hesap numaralarımıza veya SMS ile yardımda bulunabilirler. Hatta yardım kampanyası bile düzenlenebilir. Bunun için kimsenin beklemesine gerek yok."