Husiler duyurdu: Kızıldeniz'de ticari gemiyi füzeyle vurduk

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, Kızıldeniz’de Mediterranean Shipping Company'ye (MSC) ait bir gemiyi yaptıkları uyarıların ardından füzelerle hedef aldıklarını bildirdi.

Sözcü ayrıca İsrail’in Elyat şehrini ve Filistin’de işgal edilen bölgeleri insansız hava araçlarıyla vurduklarını söyledi.

MSC tarafından yapılan açıklamada Suudi Arabistan’dan çıkıp Pakistan’a gitmek üzere olan geminin vurulduğu doğrulandı. Bölgede bulunan koalisyon güçlerine saldırı hakkında bilgi verildiği belirtilen açıklamada herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmadığı, mürettebatın güvende olduğu kaydedildi.

Uluslararası taşımacılık krizde

Husilerin saldırıları, Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan ve dünya ticaretinin yaklaşık yüzde 12'sinin yapıldığı Süveyş Kanalı'ndan geçişleri engelliyor.

Lojistik şirketleri, yüzlerce geminin rotasını farklı yönlere çevirdi. Bazı Avrupalı şirketler de bölgeden geçmesi istenen gemiler için ek ücret uygulanacağını duyurdu.

ABD Kızıldeniz'de yalnız kaldı: Operasyon çağrısına müttefiklerden ret

ABD, Yemen'deki Husilerin Kızıldeniz'de İsrail'e sevkiyat yapan ticari gemilere dönük saldırılarına karşı geçtiğimiz hafta çok uluslu bir donanma koalisyon kurulacağını açıklamıştı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), perşembe günü yaptığı açıklamada "Refah Gardiyanı Operasyonu" kapsamında 20 ülkenin koalisyona katıldığını duyurmuştu.

Ancak bu ülkelerden bazıları, koalisyona katılımı henüz onaylamazken, bazı diğer ülkeler Kızıldeniz'deki ticaret trafiğini koruma çalışmalarını ABD öncülüğündeki koalisyondan ziyade mevcut donanma anlaşmaları kapsamında yapacağını belirtti.

Şu ana kadar koalisyona katılma kararını yalnızca 5 ülke resmi olarak duyurdu.