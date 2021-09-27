Hürriyet'te işten çıkarılan 45 gazetecinin tazminatı 2 yıldır ödenmedi

Hürriyet gazetesinde Türkiye Gazeteciler Sendikası'nda örgütlü 45 gazeteci tazminatsız işten çıkarılmalarının ardından geçen 2 yıla karşın haklarının ödenmesi için mücadeleyi sürdürüyor.

Haber Merkezi

Türkiye Gazeteciler Sendikası'na üye 45 Hürriyet gazetesi çalışanı işten çıkarılmalarının ardından 2 yıldır haklarını alamadı.

Bugün İstanbul Bakırköy Adliyesi’nde görülen dava öncesinde açıklama yapan gazeteciler haklarının ödenmesini istedi. Gazeteciler "Yeter Demirören! Paramız pul oldu. Adalet hemen şimdi" yazılı bir pankart açtılar.

Türkiye Gazeteciler Sendikası'ndan yapılan açıklamada "Sendikalı oldukları için işten atılan Hürriyet çalışanı 45 üyemizin toplam 505 yıllık emeği çalındı. Aradan geçen iki yıla rağmen haklarımız ödenmedi. Artık adalet istiyoruz. Patronu, Saray'ı değil çalışanı koruyan adalet. Hakkımızı verin!" denildi. 

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