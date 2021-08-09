Demirören'in işten çıkardığı güvenlik işçileri işe iade davasını kazandı

Demirören Medya'nın iki yıl önce hiçbir gerekçe göstermeden işten çıkardığı güvenlik işçileri, şirkete karşı açtığı işe iade davasını kazandı.

Öte yandan, davayı kazanan 171 güvenlik görevlisi, 1 aylık süre verilmesine rağmen şirketin henüz işe geri alım yapmadığını bildirdi.

Güvenlik işçilerinden T.G., soL'a yaptığı açıklamada, mahkemenin işe geri alımı gerçekleştirmeyen şirkete tazminat ödemesi için büyük meblağlar yazdığını aktardı. T.G., güvenlik işçileri olarak şirketin haklarını hemen ödemesini beklediklerini kaydetti.

Ne olmuştu?

Son yıllarda birçok çalışanını işten çıkarmasıyla gündeme gelen Demirören Medya'da 171 güvenlik işçisi, iki yıl önce gerekçe gösterilmeden işten çıkarılmıştı.

Hak gaspına uğrayan güvenlik işçileri, işten çıkarmaların şirkette bir dönem görevine son verilen haber sunucusu Buket Aydın'ın şirkete geri dönmesinin ardından yaşandığına dikkat çekmişti.