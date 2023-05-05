Hürriyet arazisini Baykar'a satmıştı: Demirören Ziraat'e borcunun bir taksidini ödediğini duyurdu

Doğan Medya Grubu’nu satın almak için, 2018'de Ziraat Bankası’ndan kullandığı 895 milyon dolarlık kredi borcunun yalnızca yüzde 3,2’sini ödediği belirtilen Demirören Holding’den açıklama geldi.

Açıklamada, “Son olarak Demirören Medya’nın Ziraat Bankası’na olan FYYS kapsamındaki borcunun 90 milyon dolarlık taksidi ödenmiştir” ifadesi yer aldı.

Demirören Holding'den yapılan açıklamada, "Türkiye’nin köklü firmalarından olan Demirören Holding 1957’den bu yana güvenin sembolü oldu. Kamuoyunun bilmesini isteriz ki Demirören Holding tüm yükümlülüklerini yerine getirmiş, getirmeye de devam edecektir. 2020 yılından bu yana bankalara 1,3 milyar dolar ödenmiştir. Son olarak Demirören Medya’nın Ziraat Bankası’na olan FYYS kapsamındaki borcunun 90 milyon dolarlık taksidi ödenmiştir. Demirören Holding olarak bundan sonra da güven temsili olmayı ve ülkemize yatırım yapmayı sürdüreceğiz" denildi.

Hürriyet'in Esenyurt'taki arazisini Baykar'a sattı

Demirören Medya Grubu, bünyesinde bulunan İstanbul Esenyurt’taki matbaasını BAYKAR’a satmıştı.

Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.’den dün Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, İstanbul Esenyurt’taki 61 bin 480 metrekare arsa üzerinde dört adet matbaa tesis binasından oluşan gayrimenkul, 816 milyon 551 bin TL’ye İHA ve SİHA üreticisi Baykar Makina Sanayii ve Ticaret A.Ş.’ye devredildiği kaydedilmişti.

Açıklamada “30.08.2022 tarihinde Şirketimiz tarafından özel durum açıklamasında belirtildiği üzere, ilgili gayrimenkulde faaliyet gösteren İstanbul DPC Şubesi'ndeki basım faaliyetleri sona erdirilmiş olup, atıl durumda olan gayrimenkulün satışı yoluyla kısa ve orta vadeli işletme sermayesi ihtiyacının karşılanması amaçlanmıştır” açıklaması yer aldı.

KAP bildiriminde satışa konu olan gayrimenkulün değerlemesinin Teknik Gayrimenkul Değerleme tarafından 925 milyon TL olarak belirlendiği ve Hürriyet’in satış nedeniyle 108 milyon 448 bin TL zarara uğradığı belirtildi.

Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. 19 Nisan’da KAP’a yaptığı bildirimde, İstanbul, Antalya ve İzmir’deki matbaa makinelerini 77,8 milyon TL’ye Tayfurlar Ticaret’e sattığını açıklamıştı.

Demirören Medya, İstanbul Esenyurt’taki baskı tesisi DPC’yi Ekim 2022’de kapatmıştı. 15 Aralık’ta da İzmir’deki matbaa kapatılmıştı.