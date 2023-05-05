Demirören Grubu'ndan büyük satış: Erdoğan'ın damadı Hürriyet'in baskı tesislerini satın aldı

Ziraat Bankası’ndan aldığı krediyi ödeyemeyen Demirören Grubu, kritik bir varlık satışı yaptı. Hürriyet Gazetesi'nin İstanbul'un Esenyurt ilçesindeki baskı tesisleri, üzerindeki arsa ile birlikte satıldı.

Halk TV'nin haberine göre; tesis, 816 milyon 551 bin TL’ye, İHA ve SİHA’lar yapan Baykar Makine’ye satıldı.

Değeri 817 milyon lira

Konu ile ilgili borsaya yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından, Şirketimizin portföyünde yer alan; İstanbul İli, Esenyurt İlçesi, 1408 Ada ve 7 Parsel'de mukim, B.A.K. 4 adet Matbaa Tesis Binası B, C, D ve F Bloklar ve Komprasör Odası ve Arsası niteliğindeki gayrimenkulün Baykar Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye 816.551.400,00.-TL bedel ile satış ve devrinin yapılmasına karar verilmiş olup, satış ve devir işlemi 04.05.2023 tarihi itibarıyla (bugün) tamamlanmıştır."

Hürriyet Gazetesi daha önce de İzmir’deki baskı tesislerini başka bir şirkete kiraya vermişti.

61 dönüm arazi üzerine kurulu

Satılan varlık arasında 4 matbaa tesisi bulunuyor. Hürriyet Gazetesi’nin yanı sıra başka birçok gazete ve derginin basıldığı tesis 61 dönüm arazi üzerine kurulu.

Alan şirket, Erdoğan'ın damadının

Hürriyet’in tesisini satın alan Baykar Makina AŞ, Haluk ve Selçuk Bayraktar kardeşlere ait. Selçuk Bayraktar ise bilindiği üzere AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın damadı.