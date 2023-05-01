Bayraktar, Kılıçdaroğlu'nu hedef almıştı: 'Kayınpederin Erdoğan olmasa nah yaparsın sen onları'

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Atatürk Havalimanı'nı uzay ve havacılığın merkezi yapacağız" açıklamasını hedef almıştı.

Korkusuz yazarı Can Ataklı, Bayraktar'ın "Bu meydan Türkiye'nin istikbalini yabancı şirketlerde değil Türk gençlerinde görenlerin meydanıdır" sözlerine ilişkin kendi YouTube kanalında konuştu. Ataklı, Bayraktar'a yönelik, "Senin kayınpederin Tayyip Erdoğan olmasa nah yaparsın sen onları" ifadesini kullandı.

Ataklı'nın Bayraktar'a yönelik sözleri şöyle:

"Bu Damat efendi.. Bugüne kadar dedim ki; 'Bu çocuk yetenekli, iyi bir mühendis, Türkiye için kazançtır.' Ama bu işin b.kunu çıkardı. Orada ABD'lilere peşkeş çekiliyormuş da, bilmem neymiş de, CIA'in adamı çıktılar da falan. Senin kayınpederin Tayyip Erdoğan olmasa nah yaparsın sen onları. Sana bütün imkanlar tanınacak. Atatürk Havalimanı verilecek, İstanbul Havalimanı verilecek, bütün paralar verilecek, yurt dışına bütün pazarlığı senin kayınpeder yapacak, aynı şartları bana da verseler ben de başarılı olurum."