'Hurman Çayı'na kimyasal sızıntı yapılmış, bütün canlı popülasyonu bitmiş durumda'

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Kahramanmaraş’ta bulunan Afşin-Elbistan Termik Santrali’nden Ceyhan Nehri’nin en büyük kolu olan Hurman Çayı’na kimyasal, zehirli atık madde salındığını ileri sürdü.

Öztunç, konuya ilişkin, "Elbistan’daki önemli bir çay olan Hurman Çayı’na bir kimyasal sızıntı yapılmış. Bayramda denetimsizlik fırsat bilinmiş ve çaya bir zehirli madde salmışlar. Dolayısıyla çaydaki bütün canlı popülasyonu bitmiş durumda. Balıklar ölmüş durumda” dedi.

Öztunç'un açıklaması şöyle:

“Afşin Elbistan Termik Santrali, yıllardır çevre sorunu haline gelmiş durumda. Özellikle A santrali öyle. Biliyorsunuz, filtresi olmadığı için insanların başından aşağıya kül yağıyor, zehirli birtakım kimyasallar yağıyor. B santrali de devletin işlettiği santral. Belli ki oradan da Elbistan’daki önemli bir çay olan Hurman Çayı’na bir kimyasal sızıntı yapılmış. Orası çok sayıda tarım arazisini sulayan bir çay, Ceyhan Nehri ile birleşir orası. Türkülere konu olmuş, önemli bir çaydır orası. Bayramda denetimsizlik fırsat bilinmiş ve çaya bir zehirli madde salmışlar. Dolayısıyla çaydaki bütün canlı popülasyonu bitmiş durumda. Balıklar ölmüş durumda. Yazık.

'Kahramanmaraş bir yandan da çevre katliamıyla darbe yiyor'

Kahramanmaraş’ı bir yandan deprem vurdu. İlçeleri Elbistan, Afşin depremi yaşadı. Bir yandan da çevre katliamıyla darbe yiyen Elbistan, Afşin, Kahramanmaraş; sahipsiz bir memleket haline geldi. Hiç kimsenin umurunda değil. Hiçbir iktidar yöneticisi, yerel yönetimler umursamıyorlar. Sadece paraya bakıyorlar, ‘para kazanılsın da nasıl olursa olsun.’ Canlı popülasyonları bitecekmiş; balıklar, bitkiler, insanlar ölecekmiş; insanlar kanser olacakmış, hiç dertleri değil. Ama biz bir şekilde bunu gündeme getirmeye devam edeceğiz. Ben en azından uyarı görevimi yapıyorum, yanlış yaptıklarını hatırlatıyorum, vatandaşın bu konuda farkında olmasını sağlamaya çalışıyorum. Ben muhalefet milletvekili olarak üzerime düşeni yapıyorum ama iktidardan yine ses yok.” (ANKA)