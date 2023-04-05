Arnavutköy'de Sazlıbosna Barajı'na kimyasal atık karıştı

İstanbul'un Arnavutköy ilçesine bağlı Hacımaşlı Mahallesi'nde yol kenarına dökülen ve kimyasal olduğu belirtilen atık, İstanbul'un su kaynaklarından Sazlıbosna Barajı'na karıştı.

DHA'nın haberine göre, kimyasal maddeden dolayı mahalle sakinleri de büyük tedirginlik yaşarken büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarda zarar gördü.

İhbar üzerine Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'ne bağlı Çevre Denetim Ekipleri çevreye duman ve kötü koku yayan atıktan numune alınarak inceleme yaptı. Yapılan çalışmalarda, atığın ısıl işlemden kaynaklanan dip külü, cüruf ve kazan tozu atıkları olduğu belirlendi.

Alandaki atıklar kaldırılacak

Atıkları döken kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, "çevreyi kasten kirletmek" suçundan da suç duyurusunda bulunacağını duyurdu. Öte yandan alandaki atıklar kaldırılarak bakanlık tarafından lisans verilmiş bertaraf tesislerine gönderilecek.

'Kimyasalları suyun içine döküyorlar'

Bölgedeki mera alanlarında küçükbaş hayvancılık yapan Celil Küçükkara şöyle konuştu:

"Geceleri geliyorlar kaçak döküm yapıyorlar. Kimyasalları suyun içine, olur olmaz yerlere döküyorlar. Koyunların ayakları, ağızları yara oluyor. Döküp kaçıyorlar, kamyonlar yapıyor bunu. Önlem alınmasını istiyoruz. 3-4 sene önce de oldu. Bir hafta çalışma yapıp temizlediler ama yine ortada."