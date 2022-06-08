Hunutlu Termik Santrali itirazlara rağmen faaliyete hazırlanıyor: 'Davayı beklemiyorlar'

Adana ve Türkiye’deki termik santrallerin insan sağlığına, ekolojik yaşama ve çevreye etkilerinin araştırılması, alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis Araştırması açılmasını istendi. TBMM Başkanlığı'na Meclis Araştırma Önergesi veren CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Adana’nın Yumurtalık ilçesinin Sugözü Sahili’ne yapılan ikinci santral olan Çinlilere ait Hunutlu Termik Santrali'nin bölge halkının itirazlarına, 2016 ve 2020 yıllarında çevre örgütleri ve meslek odaları tarafından açılan davaların sürmesine rağmen faaliyete geçmek üzere olduğunu kaydetti.
'Uzun vadede bütün bir ülkenin sorunu olacak'
Sugözü İthal Kömürlü Termik Santrali’nin sadece 1,8 km doğusuna yapılması planlanan 660 MW’lik iki üniteden oluşan 1320 MW kapasiteli EMBA Hunutlu Kömürlü Termik Santral projesi kapsamında her yıl 2,8 milyon ton kömürün ithal edileceğini belirten Bulut, “Adana’nın kuzeyinde yer alan Tufanbeyli Kömürlü Termik Santrali’yle ve diğer kirleticilerle birlikte, Adana’nın havası, doğası ve su kalitesi ciddi şekilde etkilenecektir. Çevre kirliliğiyle boğuşan Adana, zehir soluyacaktır. Sorun sadece bir tarım merkezi olan Çukurova’nın değil uzun vadede bütün bir ülkenin sorunu olacaktır” dedi.
'Adana'da her 5 kişiden 1'i hava kirliliğine bağlı sebeplerden hayatını kaybediyor'
Türkiye’de dış ortam hava kirliliğinin yılda yaklaşık 52 bin erken ölüme neden olduğunu söyleyen Bulut, şöyle devam etti: