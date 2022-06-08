Hunutlu Termik Santrali itirazlara rağmen faaliyete hazırlanıyor: 'Davayı beklemiyorlar'

Adana ve Türkiye’deki termik santrallerin insan sağlığına, ekolojik yaşama ve çevreye etkilerinin araştırılması, alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis Araştırması açılmasını istendi. TBMM Başkanlığı'na Meclis Araştırma Önergesi veren CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Adana’nın Yumurtalık ilçesinin Sugözü Sahili’ne yapılan ikinci santral olan Çinlilere ait Hunutlu Termik Santrali'nin bölge halkının itirazlarına, 2016 ve 2020 yıllarında çevre örgütleri ve meslek odaları tarafından açılan davaların sürmesine rağmen faaliyete geçmek üzere olduğunu kaydetti.

'Uzun vadede bütün bir ülkenin sorunu olacak'

Sugözü İthal Kömürlü Termik Santrali’nin sadece 1,8 km doğusuna yapılması planlanan 660 MW’lik iki üniteden oluşan 1320 MW kapasiteli EMBA Hunutlu Kömürlü Termik Santral projesi kapsamında her yıl 2,8 milyon ton kömürün ithal edileceğini belirten Bulut, “Adana’nın kuzeyinde yer alan Tufanbeyli Kömürlü Termik Santrali’yle ve diğer kirleticilerle birlikte, Adana’nın havası, doğası ve su kalitesi ciddi şekilde etkilenecektir. Çevre kirliliğiyle boğuşan Adana, zehir soluyacaktır. Sorun sadece bir tarım merkezi olan Çukurova’nın değil uzun vadede bütün bir ülkenin sorunu olacaktır” dedi.

'Adana'da her 5 kişiden 1'i hava kirliliğine bağlı sebeplerden hayatını kaybediyor'

Türkiye’de dış ortam hava kirliliğinin yılda yaklaşık 52 bin erken ölüme neden olduğunu söyleyen Bulut, şöyle devam etti:

"Her 5 kişiden 1’inin hava kirliliğine bağlı sebeplerden hayatını kaybettiği Adana’da da havadaki kirletici maddeler (PM10) Türkiye’de belirlenmiş sınır değerin iki katı, Dünya Sağlık Örgütü tavsiye değerlerinin ise dört katı üzerindedir. Santralin faaliyet geçmesi, daha çok erken ölüme ve hastalık yüküne yol açacaktır.

'Deniz kaplumbağaları yuvalama alanı'

Ayrıca termik santral projesi ve projeye ait kıyı ve deniz yapılarının bulunduğu Sugözü Kumsalı, bölgedeki ekosisteme ve yöreye özgü bir tür olan yeşil deniz kaplumbağası ve iribaş deniz kaplumbağasının en önemli yuvalama alanlarındandır. Termik santralin içindeki cihazları soğutmak için kullandığı ısınan suyu tekrar denize salarak deşarj etmesi türün devamlılığını etkileyecektir.

Deniz kaplumbağaları, Bern Sözleşmesi, Birleşmiş Milletler Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi ve Barselona Sözleşmesi ile koruma altına alınmıştır. Ayrıca ülkemizdeki geçerli mevzuata göre de bu alanda termik santral yapılması hukuka aykırıdır. Deniz Kaplumbağalarının Korunmasına İlişkin 2009-10 sayılı Genelge'ye göre de bu alan korunması gereken önemli deniz kaplumbağası yuvalama alanlarından biridir.

'100 binden fazla imza toplanmıştı'

'Adana’ya temiz hava' kampanyası dahilinde santralin yapımına karşı 2021’in sonbaharındaki rakama göre 100 binden fazla imza toplanmış ancak sonuçsuz kalmıştır. Paris İklim Anlaşması hedefleri doğrultusunda tüm ülkeler kömürden çıkarken Türkiye’de termik santrallerde ısrar edilmesi iktidarın doğaya ve insan sağlığına bakışının özetidir. Özelde Adana, genelde Türkiye’deki termik santrallerin insan sağlığına, ekolojik yaşama ve çevreye etkilerinin araştırılması, alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla, Meclis Araştırması açılmalıdır."