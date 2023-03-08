Hulusi Akar'ın Akşener'i 'gizlice ziyaret ettiği' iddia edilmişti: Danışmanından açıklama

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, İYİP Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret ettiği iddia edilmişti. Karar yazarı Akif Beki'nin köşesine taşıdığı iddiaya göre Akşener'in altılı masada kriz çıkaran adaylık çıkışında bu görüşmenin etkisi oldu.

Milli Savunma Bakanlığı İletişim Danışmanı Ekrem Okutan, iddiayı yalanladı. Okutan, Twitter hesabı üzerinden açıklama yaparak "Bir helikopter altılı masa adayının açıklanmasından hemen önce muhalefet semalarında uçmuş" dedi.

Okutan iddiaya köşesinde yer veren Beki'ye de "Görünen o ki hezeyan içinde, halüsinasyon görüyor. Tavsiyem; doktora görünmesi,temennim, başını semaya her kaldırdığında yalanları için Allah’tan af dilemesidir" diye seslendi.