Hulusi Akar'dan F-16 açıklaması: 'Herkesin aklı başına toplaması lazım'

Türkiye'nin F-16 satın alma talebine karşı çıkan ABD Kongre üyelerine ilişkin konuşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Rasyonel bir şekilde soruna yaklaşmaları lazım. Herkesin aklı başına toplaması lazım" dedi.

Akar, CNN Türk'te katıldığı programda Türkiye'nin Türkiye'nin F-16 satın alma talebine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Akar, sürece ilişkin "Sorumluluklarımızı yerine getirdik, benzer şekilde müttefiklerimizden de bunu bekliyoruz. Sayın ABD Başkanı'nın olumlu görüşte olduğunu müşahede ettik. Şu ana kadarki beyanlar olumlu. Beyaz Saray ve Pentagon'da olumlu açıklamalar yapılıyor" dedi.

'Herkesin aklını başına toplaması lazım'

Akar, sözlerine şöyle devam etti:

"Bazı Kongre üyelerinin yaptığı olumsuz açıklamalar var. Aklı selimin hakim olmasını istiyoruz. Rasyonel bir şekilde soruna yaklaşmaları lazım. Türkiye'nin güçlü olması demek NATO'nun güçlü olması demek. Herkesin aklı başına toplaması lazım."