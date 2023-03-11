Hulusi Akar: Bir anda her enkazın başında olmak mümkün değil

Askerin deprem bölgesine geç gönderilmesi gündemine ilişkin açıklamada bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Çok büyük bir depremdi. Bir anda her enkazın başında olmak mümkün değil. Hava koşullarını ve yol şartlarını değerlendirmek lazım. Bir geç çıkma durumu söz konusu değil, çıkış emri verildi. Herkes seferber oldu. Biraz vicdan lazım biraz aklı selim lazım" dedi.

CNN Türk'te yayımlanan "Hakan Çelik ile Hafta Sonu" isimli programa konuk olan Akar, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 11 ili etkileyen depremlere dair açıklamalarda bulundu.

Akar'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

'Arkadaşlarımız gidilmedik köy, gidilmedik ilçe bırakmadı'

İlk andan itibaren kara-deniz ve hava birliklerimiz teyakkuz halinde. İlk anda bize lazım olan arama kurtarma faaliyetiydi. 34 doğal afet arama kurtarma timini seferber ettik.

21 bin vatandaşımızı deprem bölgesinde naklettik. İncirlik yurt içi ve yurt dışından gelen yardımların toplanma ve dağıtım üssü oldu. Arkadaşlarımız gidilmedik köy, gidilmedik ilçe bırakmadı.

Başlangıçta İskenderun gemimiz hazır hale getirildi. Deniz koridorunu tesis ettik. Yaralılar İskenderun gemisiyle Antakya'dan Mersin'e taşındı.

Bu faaliyetleri yaparken Sağlık Bakanlığı personeliyle iş birliği içinde olduk. Vatandaşa hizmet götürdük. Sahra Sıhhiye hastanelerimiz var onlardan birisini süratle Maraş'a götürdük. Sancaktar ve Bayraktar gemilerimiz sağlık hizmetleri verecek kapasiteye sahip. Bütün ameliyatları arkadaşlarımız büyük başarıyla gerçekleştirdiler. Toplam 152 ameliyat gerçekleştirildi. 15 bin vatandaş tedavi edildi. Bütün gemilerimize seyre hazır ol mesajı vermiştik.

'TSK imkanlarını seferber etti'

Bu tür depremlere karşı tedbir alma konusunda NATO'nun hazırlığı var. NATO Sekreteri buraya ziyarette bulundu. NATO 4 bin çadırın Türkiye'ye sevki konusunda karar aldı. Antakya'ya 1600 çadır kuruldu. Diğerleri kuruluyor. 4 bin daha çadır gönderilecek. Çadırlarla 8 binlik bir barınma kapasitesi sağlanacak.

İlk andan itibaren sahadaki TSK, Bakanlık imkanlarını seferber etti. Vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için gerçekten Mehmetçik büyük bir faaliyet gösterdi.

Depremin olduğu ilk andan itibaren 6 milyona yakın kumanyayı vatandaşlarımıza dağıttık. 110 sahra mutfağımızı kurduk. Çorba başta olmak üzere sıcak Yemek dağıtımına başladık. Bir günde 160 bin sıcak yemek verebilme kapasitemiz var.

420 bin ekmek üretiyoruz ve vatandaşlarımıza dağıtıyoruz. Bugüne dek 5 milyon ekmek, 2,5 milyon sıcak yemek dağıttık. Laboratuvarda su ve yemek kontrollerini yapıyoruz.

Vatandaşlarımız yalnız değildir. Mehmetçik 70 bin çadırın kurulmasında görev aldı. Fabrikalarımız gece gündüz çadır ve konteyner üretiyor. Bütün yaralar sarılmadan bizim durmamız mümkün değil.

Gençlerimizin eğitim öğretiminin çok önemli olduğunu değerlendiriyoruz. Bu konuda neler yapabileceğimizi Milli Eğitim Bakanı'yla bu konuda görüştük. Mehmetçik dershaneleri açtık. Anaokulu üniversiteye hazırlık dahil 203 dershane açtık.

2 buçuk milyon litre akar yakıtı dağıttık.

'Geç çıkma durumu söz konusu değil, çıkış emri verildi'

Maalesef yerli ve milli olmayan herhangi bir kareye çekmek suretiyle onun üzerinde fırtına koparan ordubozanlar var. Bunları milletimiz biliyor. İlk andan itibaren TSK görevinin başında ve vatandaşın yanındadır.

5'i 10 geçe Cumhurbaşkanıma raporu verdik. 4.30'da yardım tugayının hazır olması için talimat verildi. 2. ordu komutanı 4.45'te masasında, hazırlıklar gözden geçiriliyor. 5.45'te Mehmetçik 2. Ordu Karargahı'ndan enkaza gitmek için harekete geçiyor. A400 M uçaklarını muharebe şartlarında risk alarak kaldırdık. Gemilerimize hazır ol emri veriliyor.

Çok büyük bir depremdi. Bir anda her enkazın başında olmak mümkün değil. Hava koşullarını ve yol şartlarını değerlendirmek lazım. Bir geç çıkma durumu söz konusu değil, çıkış emri verildi. Herkes seferber oldu. Biraz vicdan lazım biraz aklı selim lazım. Sayısal rakamlar konuşuluyor. Bir taraftan Pençe-Kilit Harekatı devam ediyor.

Gitmek isteyen Suriyelileri hudut kapılarından gönderdik. 55 bin civarında Suriyeli ülkesine geri döndü.

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