Hulusi Akar'dan 'çözüm süreci' açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kayseri Ticaret Odası’nın Nisan ayı meclis toplantısına katılarak patronlarla buluştu.

Akar, burada yaptığı konuşmada 'çözüm süreci'ne dair de değerlendirmelerde bulundu.

"2013-2015’te çözüm süreci oluşturuldu ve bu onları şımarttı. Sanki bir zafiyetmiş gibi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin asaleti ve nezaketi, onlara verdiği imkanlar ve fırsatlar istismar edildi. Bir daha onu yaşamak istemiyoruz. Çünkü o bize çok ciddi zaman kaybettirdi" diyen Akar, "Birde bunu kaybetmeyeceğiz. Bizim ister Irak’ın kuzeyinde olsun, ister Suriye’nin kuzeyinde olsun Moskova’da Suriye savunma bakanına bunu açık ve net bir şekilde ortaya koyduk, bizim tek hedefimiz teröristler. Çünkü biz gerçekten millet ve silahlı kuvvetler olarak, insan olarak, inanç olarak bizim hiçbir ayrım yapmamız söz konusu değil. Ötekileştirme yok. Biz kimsenin dinine, diline, inancına, mezhebine, ırkına, etnik köküne, böyle bir şey yok. Bunu bilinçli olarak böyle araya sokuyorlar. İnsanların kafasını karıştırıyorlar. Bizim yaptığımız mücadeleyi çarpıtıyorlar" ifadesini kullandı.