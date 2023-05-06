Hulusi Akar: Suriye ile belli noktalarda mutabık kaldık

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, tv100'den Ebru Balıkçı'nın sorularını yanıtladı.

Akar'ın açıklamalarından satır başları:

- (Suriye’yle normalleşme noktasında hangi adımlar atılacak?)11 yıl sonra Suriye ile görüşmemiz oldu. Bu toplantıda görüşmelerimizi açıkça ifade ettik. Biz hiçbir şekilde işgalci bir kuvvet değiliz, en önemli amacımız terörle mücadele. Tek hedefimizin teröristler olduğunu kendilerine söyledik. Bizim komşularımızın toprak bütünlüğüne saygılı olduğumuzu ifade ettik. Suriyeli muhattaplarımıza yaptığımız çalışmada teröristlerden bir anda kurtulmamız gerektiği anlatıldı. İlave bir mülteci akınına tahammülümüz yok, bunu önlememiz gerekiyor. Bu nedenle Suriye’de bulunmamız önemli. Bulunduğumuz bölgelerde hayatın normalleşmesi için bakanlıklarla yoğun bir çalışma içindeyiz. Teröristler Suriye’ye ait olan malları kullanıyorlar ve vatandaşların haklarını gasp ediyorlar. Bunlara karşı birlikte olmamız gerektiğini gündeme getirdik ve Suriye topraklarında koordinasyon merkezi kurma çerçevesinde mutabık kaldık.