Mithat Sancar: Bizi en iyi tanıyan AKP-MHP koalisyonudur

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Ankara Mamak Türközü’nde; Yeşil Sol Parti milletvekili adayları ile birlikte seçim bürosu açılışına katıldı.

Sancar, burada yaptığı konuşmada; şunları söyledi:

'Halkımız bu iktidarı göndermeye hazır'

"Görüyorum ki halkımız Türkiye’nin dört bir yanında bu seçimlere hazır. Gittiğim her yerde, her şehirde gördüğüm manzara budur. Bitlis’ten Van’a, Mardin’e, İzmir’e, Ankara’ya, Artvin’e, Diyarbakır’a kadar bütün illerde, bu ülkenin bütün şehirlerinde halkımız bu iktidarı göndermeye hazır, bu düzeni değiştirmeye hazır.

Evet, bu güç bizleri daha da kararlı kılıyor. Bu güç omuzlarımızdaki sorumluluğu daha da artırıyor. Bizler değişim için geliyoruz. Bu ülkede baskıyı, sömürüyü, rantı, talanı ve savaşı bitirmeye geliyoruz. İktidar operasyonlarla ve kirli propagandayla bir kampanya yürütüyor. En çok da bize saldırıyor. Her yerde engellemeler var. Her gün yeni arkadaşlarımızı gözaltına alıyorlar, tutukluyorlar. Özgür basının emekçilerini her gün gözaltına alarak halkın haber alma hakkını engellemeye çalışıyorlar. Avukatları, seçim görevlilerimizi alıyorlar. Çünkü kampanyamızın etkisini görüyorlar. Bunun yaratabileceği değişim dalgasının çok farkındalar. Bizi en iyi tanıyan AKP-MHP koalisyonudur. Değişimin gücünün ve iradesinin burada Yeşil Sol’da, Yeşil Sol’la birlikte yürüyen halklarda olduğunu iyi görüyorlar. O nedenle korkuyorlar. Korktukça daha fazla saldırıyorlar ama onlar saldırdıkça biz daha da güçleniyoruz, kararlılığımız daha da artıyor.

'İktidarın kaos ve korku atmosferi propagandasına kimse prim vermesin'

En alttakiler, en yoksullar yine Kürtler. Ama Kürtler emek mücadelesini de özgürlük mücadelesiyle, demokrasi mücadelesiyle en iyi buluşturmayı bilen halktır. O nedenle kendi hakları ve özgürlüğü için mücadeleyi demokrasi, özgürlük ve emek mücadelesiyle birleştirmiştir, buluşturmuştur. Kurtuluş da bütün güçlerin bir araya gelmesindedir. O günler de yakındır. Bakın her bir oy çok değerlidir. Sevgili gençler mutlaka ama mutlaka sandığa gidin. Hiçbir şey sizi sandığa gitmekten alıkoymasın. Bu iktidarın propagandalarına, bu iktidarın yaymaya çalıştığı kaos kaygısına ve korku atmosferine hiç kimse prim vermesin.

'Oy veren seçmen aynı zamanda o oyu korumakla görevlidir'

Seçimlerde hile yapılacağı şeklinde sürekli konuşulan meselelere kulaklarınızı tıkayın. Çünkü sandığın gerçek koruyucusu sandık görevlileri ve müşahitleri değil halkın kendisidir. Her bir oy veren seçmen aynı zamanda o oyu korumakla görevlidir. Seçim günü hepimiz oyumuza ve irademize sahip çıkmak için sandıklarda oy çuvallarının başında nöbet tutacağız. Hiç kimse sandığı da oy çuvallarını da boş bırakmayacak. Hazırlıklarımız var, elbette teknik bütün çalışmalar yapılıyor ama bunların ötesinde en önemli şey bizzat kendimizin oylarımıza sahip çıkmasıdır. Hile, hurda, yalan, dolan halkın gücü karşısında çöker, çözülür. En büyük güç halkın gücüdür. Halkın iradesinin üstünde hiçbir güç yoktur.

'Ankara'da da tarihimizin en yüksek oy oranına ulaşacağız'

Gelecek bizim mücadelemizle aydınlanacak, karanlık bizlerin mücadelesiyle dağılacak. Ülkeye aydınlığı getirmeye geliyoruz. O nedenle her yerde oylarımızı Yeşil Sol ağacının altına basıyoruz. Ankara’da da tarihimizin en yüksek oy oranına ulaşacağız. Bundan önce siz sevgili yoldaşlarımın Meclis’e açtığı yolu şimdi daha fazla vekille daha da ileri taşıyacağız. Ankara’dan sayı vermiyorum ama bütün Türkiye’yi şaşırtacak, dostu sevindirecek, düşmanı çatlatacak kadar yüksek oy bekliyoruz. O kadar çok temsilci bekliyoruz. Birliğimiz ve birlikteliğimiz bizim en değerli hazinemizdir; can suyumuzdur, Yeşil Sol ağacını besleyen dereler ve ırmaklardır. O suyu o ırmakları bir deniz olarak Yeşil Sol’da birleştirelim ki Yeşil Sol bütün özgürlük, adalet, demokrasi, barış özlemlerinin aktığı koca bir deniz olsun. Bu ülke ferah, aydınlık ve özgür yarınlara kavuşsun. Bu da birlikteliğimizle, bizlerin mücadelesiyle olacak. Buna yürekten inanıyorum. Hepimizin yolu açık olsun.” (ANKA)