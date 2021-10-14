Hulusi Akar 'Onur Gencer' sorusuna yanıt vermedi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, HDP İzmir İl Başkanlığı’nda Deniz Poyraz’ı öldüren ve Suriye’deki operasyonda görev yaptığı bilinen Onur Gencer hakkındaki soru önergesine, “Soru önergesinde cevaplandırılması istenilen konuların bakanlığımızla ilişkisi bulunmamaktadır” diye yanıt verdi.

ANKA'dan Tamer Arda Erşin'in haberine göre, HDP İzmir İl Başkanlığı’na düzenliği silahlı saldırıda Deniz Poyraz’ı öldüren Onur Gencer’in, daha önce Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye’ye düzenlediği operasyonda sağlıkçı olarak görev aldığı ortaya çıkmıştı.

Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın yanıtlaması istemiyle TBMM’ye soru önergesi veren CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, Gencer’in Suriye’deki Halep ve Münbiç’te uzun namlulu silahlarla çekilmiş fotoğrafları olduğunu, SADAT’la ilişkisine dair iddialar bulunduğunu bildirerek, duruma izah istedi.

Antmen, Gencer’in Gaziantep’teki bir çarşıda çektirdiği ve “Görev dönüşü” notuyla sosyal medyada paylaştığı fotoğrafı da anımsatarak, Bakan Akar’a, “Gencer’in bahsettiği görev nedir? Bu kişi hangi araçlarla ve kimlerin aracılığıyla yurt dışına geçiş yapıp Türkiye’ye dönebilmiştir? Gencer uzun namlulu silahları nereden ve nasıl temin etmiştir” diye sordu.

Bakan Akar, soru önergesine verdiği yanıtta Antmen’in bu sorularını yanıtsız bıraktı. Akar, yanıtında, “Yazılı soru önergesinde cevaplandırılması istenilen konuların bakanlığımızla ilişkisi bulunmamaktadır” dedi.