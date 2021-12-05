Hulusi Akar: Katar ve Türkiye kederde ve kıvançta bir ve beraber olan iki ülkedir

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Katar’da görevli TSK mensuplarıyla bir araya geldi.

Burada askerlere hitap eden Bakan Akar, birliğin başarılı çalışmalarını yakından takip ettiklerini belirterek, “Başarılarınızdan dolayı mutluyuz, gururluyuz. Faaliyetlerinizin önümüzdeki dönemde de aynı ciddiyet, samimiyet ve başarıyla devam edeceğine inanıyoruz” dedi.



Özel olarak seçilen birliğin hem askerlik faaliyetlerini yerine getirdiğini hem de Türkiye’yi başarıyla temsil ettiğini söyleyen Akar, “Dost ve kardeş Katar ve Türkiye, kederde ve kıvançta bir ve beraber olan iki ülkedir. Çeşitli sıkıntıları beraber yaşadık. Bu sıkıntıların tekrar etmemesi için elimizden gelen gayret neyse gösterdik, göstermeye devam ediyoruz. Aynı ciddiyetle görevimizi yerine getirecek Katar’la olan dostluğumuzu, kardeşliğimizi her geçen gün geliştireceğiz. Bunu yaparken de askerlik sanatının gereğini yerine getirmek için azami gayret göstereceğiz” ifadesini kullandı.



Birlikte çalışabilmek için hem Katar hem de Türkiye’de yapılan müşterek tatbikatların önemli olduğunu dile getiren Akar, “Katar ile burada yaptığımız çalışmalar üçüncü ülkelere karşı değil, ülkelerimizi, milletlerimizi, haklarımızı savunmak, caydırıcılık gücümüzü en üst seviyeye çıkarmak içindir. Yapılan çalışmalar sonucu bu konudaki seviye yükseldi, inşallah önümüzdeki dönemde çok daha ileri seviyelere ulaşacaktır. Bizim Katar ile ortak değerlerimiz, tarihimiz var. Birbirini tanıyan kardeş iki milletiz. Silahlı kuvvetlerimiz de iş birliklerini çok ileri düzeye getirdiler. Kara, Hava, Deniz Kuvvetlerimiz ve Özel Kuvvetlerimiz her aşamada yaptıkları çalışmalar, eğitimler, tatbikatlarla bu ortak bilgi, tecrübe ve yeteneklerini olabildiğince en üst seviyeye çıkaracaktır” dedi. (İHA)