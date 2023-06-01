'Hulusi Akar gidiyor, Yaşar Güler geliyor'

Gazete Pencere yazarı Nuray Babacan, Erdoğan'ın yeni dönemde görevlendireceği bakanlara dair yeni kulis bilgilerini yazdı.

Babacan, Süleyman Soylu, Hulusi Akar ve Mevlüt Çavuşoğlu'nun yeni dönemde bakan olarak görevlendirilmeyeceğini ifade etti.

Babacan'ın yazısından bir bölüm şöyle:

"En ilginç kulis bilgisi yeniden bakan yapılıp yapılmayacakları merak edilen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ilgili. Bu isimlere yeni dönemde görev verilmeyeceği öne sürülüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın milletvekili yaptığı bakanlar arasında başka üç ismin yerini koruyacağı belirtiliyor. Bunların, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Ulaştırma Bakanı Adil Karaosmanoğlu ve Çevre Bakanı Murat Kurum olduğu ifade ediliyor.

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TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un Adalet Bakanlığı’nı istediği, ancak bakanlıktaki Hakyolcu örgütlenmesinden duyulan rahatsızlık nedeniyle olmayacağı iddia ediliyor.

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Kabine kulislerinde en iddialı bilgiler, Milli Savunma Bakanlığı konusunda ortaya atılıyor. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler’in Milli Savunma Bakanı yapılacağı, 30 Ağustos’a kadar geçen sürede Genelkurmay Başkanlığı görevini ikinci başkanın yürüteceği ifade ediliyor. Hulusi Akar’dan sonra Yaşar Güler’in tercih edilmesinin savunmada ciddi bir strateji değişikliği anlamına geleceği dillendiriliyor."