Hülagü hakkında soruşturma başlatan İTO yöneticileri hakim karşısına çıkıyor

İstanbul Tabip Odası’nın (İTO) eski yöneticileri, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın doktoru olan ve Kocaeli Üniversitesi’nden barış imzacılarını ihraç eden Prof. Dr. Sadettin Hülagü hakkında disiplin soruşturması başlattıkları için yarın hakim karşısına çıkacak.

İTO’dan yapılan açıklamada, “İstanbul Tabip Odası 2018 – 2022 dönemi Yönetim Kurulu üyeleri, aralarında beş hekimin de bulunduğu on dokuz barış akademisyenini akademiden ihraç eden Kocaeli Üniversitesi Rektörü Saadettin Hülagü hakkında soruşturma açmak ‘suçlaması’yla hâkim önüne çıkıyor” denildi.

Duruşmanın Çağlayan Adliyesi 27. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yarın saat 11.00’da görüleceği açıklanırken duruşma öncesi aliye binası önünde de saat 10.00’da basın açıklaması yapılacağı belirtildi.