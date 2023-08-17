Hükümetten kamu emekçilerine yeni teklif: Zam oranı 1 puan artırıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yaklaşık 4 milyon kamu emekçisi ve 2,5 milyon kamu emeklisi için yürütülen toplu sözleşme görüşmelerinde hükümetin ikinci zam teklifini açıkladı.

Buna göre; 2024'te ilk 6 ay için yüzde 15, ikinci 6 ay için yüzde 10 zam teklif edildi. 2025 zam teklifi ilk 6 ay için yüzde 6, ikinci 6 ay için yüzde 5 oldu. Yeni teklifte 2024 için birer puan artış olurken, 2025 teklifi değişmedi.

Teklifi açıklayan Bakan Işıkhan, sadece mali haklar değil, sosyal haklara ilişkin de teklif maddeleri bulunduğunu söyledi. Işıkhan, bu maddelere ilişkin özetle şu bilgileri verdi:

"Birinci dereceye ulaşan tüm kamu görevlilere 3600 ek gösterge için yetkili konfederasyonla birlikte çalışma yapacağız. Belirli şartlarda disiplin affı çalışması yapacağız. Görevde yükselme sınavlarının belli süre ve düzenli aralıklarla yapılması için çalışmaları sürdüreceğiz. Hac izni verilmesi konusu, TOKİ konutlarında evi olmayanlara öncelik verilmesi konusunda paydaşlarımızla yakın istişare içinde bulunacağız."

Kamu çalışanları ne istiyor?

Memur-Sen, 2024 için 3'er aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci 3 ayda yüzde 35, ikinci 3 ayda yüzde 10, üçüncü 3 ayda yüzde 15, dördüncü 3 ayda yüzde 10 artış istemişti.

Konfederasyon, 2025 için ise 6'şar aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci 6 ayda yüzde 25 ve ikinci 6 ayda yüzde 15 zam talep etmişti.

Kira desteği, bayram ikramiyesi ve kamu emekçilerine yapılan seyyanen zammın emekliye de yansıtılması talepler arasındaydı.

Süreç nasıl devam edecek?

Hükümetin ikinci zam teklifinin de kabul edilmemesi durumunda 22 Ağustos'ta yeni teklif masaya gelecek. Tarafların bu teklifte de uzlaşamaması durumunda Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'na başvurulacak. Bu aşamada kurul, en geç ay sonuna kadar sözleşmeye dair kararını açıklayacak.