'Hükümetin henüz kurulmaması Tunus'u krize sürüklüyor'

Tunus'ta Demokratik Akım Partisi ve Tunus Genel İşçi Sendikası yöneticileri, gerçekleştirdikleri periyodik görüşmede Tunus'taki gelişmeleri değerlendirdi.

Görüşmeden sonra El Arabi el Cedit haber sitesine açıklamada bulunan Demokratik Akım Partisi Genel Sekreteri Gazi Çavaşi, Tunus'un çok zor bir dönemden geçtiğini ve karşılık danışma ve fikir alışverişlerinin gerektiği tarihi bir süreç yaşadıklarını söyledi.

Partisinin sendikayla birçok konuda aynı noktada durduğunu söyleyen Çavaşi, bu konulardan en önemlisinin ülkede hükümetin henüz kurulamamış olması olduğunu vurguladı.

Tunus'un hükümetsiz 7. haftasına girdiğine işaret eden Çavaşi, "Ülke yönetimi paralize olmuş durumda, devletse herhangi bir toplumsal ve ekonomik krizle yüz yüze gelebilecek durumda değil. Özellikle okulların yeniden açılması gündemdeyken" diye konuştu.

Yeni bir tabloyu ve açık bir programı içeren bir yol haritasının acilen gerekli olduğunu kaydeden Çavaşi, "Ülke, belirsizliğin giderilmesi adına yapılan birçok talep ve çağrıya karşın geriye düşmüş durumda. Bir yol haritası çizilmeli, ve bu bireysel değil, kolektif bir şekilde hazırlanmalı" açıklamasında bulundu.