'Hükümet düşüren' Türkbank'ın satışı onaylandı

Organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı'nın isminin karıştığı ve Mesut Yılmaz hükümetinin düşmesine neden olan Türk Ticaret Bankası'nın TMSF tarafından satışı onaylandı.

AA'da yer alan haberde TMSF'den yapılan açıklamaya paylaşıldı. Buna göre, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) olumlu görüşlerinin ardından TMSF Fon Kurulu, nihai kararını verdi.

Buna göre, Türk Ticaret Bankası'nın, Türkiye İhracatçılar Meclisi, ihracatçı birlikleri, Türk Eximbank ile birlikte özel sektöre ve kamuya ait 20 bankanın ortak olduğu İGE'ye devri uygun bulundu.

'Türkbank skandalı' olarak tarihe geçmişti

Türkiye'nin ilk özel bankası olan Türk Ticaret Bankası'nın (Türkbank), yüzde 84,52'lik hissesinin Korkmaz Yiğit'e satışı sürecinde suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı’nın müdahalesinin olduğu ortaya çıkmıştı. Yiğit, ihaleye girenleri tehdit ettiği ortaya çıkan Çakıcı'nın kendisini de tehdit ettiğini söyleyerek, hukuka aykırı iş yaptığını itiraf etmişti.

Olaya Başbakan Mesut Yılmaz ve ekonomiden sorumlu devlet bakanı Güneş Taner'in de karıştığı ortaya çıkmış TMMB'de kurulan soruşturma komisyonunun ardından Mesut Yılmaz hükümeti düşmüştü. Skandalın ardından Türkbank'ın Temmuz 2001’de bankacılık ve mevduat toplama yetkisi kaldırılmış, Ağustos 2002'de de tamamen tasfiye edilmişti.

1998 yılında ülkücü mafya lideri Sedat Peker polise verdiği ifadede ihaleye ilişkin "Türk Ticaret Bankası'nın özelleştirilmesinde Hayyam Garipoğlu'nu desteklemeyi planlıyordum. Ancak, Alaattin Çakıcı satıştan kısa bir süre önce beni telefonla arayarak Türk Ticaret Bankası'na talip olan Korkmaz Yiğit'e destek verdiğini söyledi. Artırmaya katılan birinin yanında olup olmadığımı sordu. Bunun üzerine özelleştirme işinde Hayyam Garipoğlu'ndan desteğimi çektim" demişti.