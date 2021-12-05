'Hukuk arkadan gelsin' diyen Soylu: Sözlerimi çarpıttılar, hepimiz hukukun adamlarıyız

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı ile aralarında geçen diyaloğa ilişkin konuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ile ‘mahkeme kararı bizim arkamızdan gelsin’ sözü üzerine başlayan diyalog sonrası kullandığı sözünden çark etti.

Daha önce isim vermeden birbirlerinin sözleri üzerine konuşan Soylu ve Gül arasında ‘hukuk tartışması’ yaşanmıştı.

Daha önce “Ya arkadaş, mahkeme kararı bizim arkamızdan gelsin” sözleriyle gündeme gelen Soylu’ya cevaben Bakan Gül, '”Değerli arkadaşlar bizim rehberimiz hukuktur, bizim rotamız hukuktur, bizim kılavuzumuz hukuktur. Biz yapalım hukuk arkadan gelsin değil hukuk önden yürüsün biz ona göre kendimizi ayarlayalım anlayışıdır hukuk devleti” ifadelerini kullanmıştı.

Bunun üzerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı etkinlikte söz alarak “Lafa takla attırdılar, biz hepimiz hukukun adamlarıyız, ne yapıyorsak hukukun üstünlüğü ile yapıyoruz” dedi.

Soylu, katıldığı muhtarlar etkinliğinde uyuşturucu gündemine dair yaptığı açıklamalarda, her işlerini hukukun kendilerine verdiği imkânlarla yaptıklarını iddia ederek, “Hukukla beraber olmayan içişleri bakanı mı olur dediler. Ama bana uyuşturucu gören satıcıyı polis görünce ayaklarını kırsın dedim, kıyameti kopardılar. Bunu söylediğimde uyuşturucudan ölen sayısı 941'di, şimdi 314. 941, 314'ten büyüktür. Bir kişi uyuşturucudan hayatını kaybetmesin. Çatlasınlar patlasınlar muhtarlık mesleği devam edecek” ifadelerini kullandı.