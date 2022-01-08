Hugo Boss'ta işten çıkarılan işçi için eylem: 'Tazminatı ver, iftiranı geri al'

İzmir'deki Hugo Boss fabrikasının 17 yıldır çalışan kadın işçiyi hırsızlıkla suçlayarak Kod 46 ile işten attığı, işçinin yıllardır biriktirdiği tazminat hakkınının da verilmediğini duyurulmuştu.

Tekstil-İş Sendikası ve İzmir İşçi Kadın Meclisi, Gaziemir Serbest Bölge girişinde basın açıklaması yaptı. Yapılan açıklamada “Hugo Boss işçinin tazminatını ver, iftiranı geri al” denildi.

17 yıllık Hugo Boss işçisi Mevlüde Ünal, yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

"17 yıldır Kod-46’yı uyguluyorsam neden beni bunca yıl çıkarmadınız?. Cumartesi günü ben sendikaya üye oluyorum, Salı günü iş akdimi fesh ediyorlar. Benim bunu defelarca yaptığım iddia ediliyor. Defalarca bunu yapıyorsam, kamera kaydı görmek istiyorum dediğimdeyse 'üretim içinde kamera kaydımız yok' deniliyor. Buradan tekrar soruyorum, 17 yıldır ben Kod-46'yı uygulayan bir operatörsem neden beni tutuyorsunuz? Bir insanın 17 yıl hiç ihtarının olmaması, biriyle kavgasının olmaması ve 17 yıl sonunda Kod-46 ile işten çıkarılması çok acı."