'Hugo Boss kadın işçiyi iftirayla işten attı, tazminattan kaçtı'

İzmir'deki Hugo Boss fabrikasının 17 yıldır çalışan kadın işçiyi hırsızlıkla suçlayarak Kod 46 ile işten attığı iddia edildi. İzmir İşçi Kadın Meclisi kadın işçinin yıllardır biriktirdiği tazminat hakkınının da verilmediğini duyurdu.

Kadın işçinin bir buçuk ay boyunca süpervizörün keyfi isteklerini yerine getirmediği için mobinge maruz kaldığı belirtilirken, ayağını kırıp bir buçuk ay rapor aldıktan sonra “joker eleman” olarak çalıştırılmaya başlandığı ifade edildi. İşbaşı yaptıktan birkaç gün sonra çantasında “Hugo Boss etiketli ürün olduğu” iddia edilerek hakkında tutanak tutulan kadın işçi, savunması dahi alınmadan Kod 46 ile işten atıldı.

'Sendikalı işçileri işten atılıyor'

İzmir İşçi Kadın Meclisi ve Tekstil-İş Sendikası'ndan yapılan açıklamada Hugo Boss'ta yaşanılanların sadece bununla sınırlı olmadığı da belirtildi. Açıklamada Hugo Boss yönetiminin sendikalı işçileri işten atarak anayasal hakları gasp ettiği, işçilerin hızlı çalışması, fazla mesai yapması için baskı uygulandığı ve uzun yıllardır çalışan işçilerin baskıyla istifa etmezse türlü bahanelerle tazminatsız işten atılmaya başlandığı söylendi.

'Bir tişört bin liraya satılırken, işçilerin maaşı 4 tişört etmiyor'

Basın açıklamasına çağrı yapan İzmir İşçi Kadın Meclisi ve Tekstil İş-Sen, "Bir tişört bin liraya satılırken, işçilerin maaşı 4 tişört ücreti bile etmiyor. Hugo Boss’ta 17 yıl çalışan bir işçi 3 bin 800 TL maaş alıyor" diyerek Hugo Boss işçisinin hem kendisi hem de tüm işçiler için hakkını istediğini ifade etti:

Açıklamada, tüm işçiler 8 Ocak Cumartesi günü Ege Serbest Bölge Girişi’nde saat 13.30’da yapılacak basın açıklamasına davet edildi.